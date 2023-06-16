Ремонт западных очистных сооружений в Нижнем Тагиле обойдется на 60% дешевле

ИП Уланова Ирина Николаевна зарегистрирована в Екатеринбурге в августе 2021 года. Компания занимается гидроизоляционными работами, а также строительством, разборкой и сносом зданий. Ранее фирма не участвовала в госзакупках в качестве поставщика.