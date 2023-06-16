Ремонт западных очистных сооружений в Нижнем Тагиле обойдется на 60% дешевле

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
На работы ООО «Водоканал-НТ» было готово выделить 4,5 миллиона рублей. На электронный аукцион заявились две организации. ИП Уланова Ирина Николаевна максимально снизила начальную цену контракта. Договор с предпринимательницей заключен на сумму в 1,7 миллиона рублей.
Согласно документации, строители отремонтируют часть плиты на кековой площадке и наружную стену нижнего канала. Работы должны быть окончены до 31 августа, гарантия, на них составит пять лет.
ИП Уланова Ирина Николаевна зарегистрирована в Екатеринбурге в августе 2021 года. Компания занимается гидроизоляционными работами, а также строительством, разборкой и сносом зданий. Ранее фирма не участвовала в госзакупках в качестве поставщика.