tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Изображение материала

Ремонт западных очистных сооружений в Нижнем Тагиле обойдется на 60% дешевле

16 июня 2023, 11:43
Фото: 1MI
Ремонтом двух объектов на западных очистных сооружениях Нижнего Тагила займется ИП из Екатеринбурга. Начальная цена контракта была снижена на 61%.

На работы ООО «Водоканал-НТ» было готово выделить 4,5 миллиона рублей. На электронный аукцион заявились две организации. ИП Уланова Ирина Николаевна максимально снизила начальную цену контракта. Договор с предпринимательницей заключен на сумму в 1,7 миллиона рублей.

Согласно документации, строители отремонтируют часть плиты на кековой площадке и наружную стену нижнего канала. Работы должны быть окончены до 31 августа, гарантия, на них составит пять лет.

ИП Уланова Ирина Николаевна зарегистрирована в Екатеринбурге в августе 2021 года. Компания занимается гидроизоляционными работами, а также строительством, разборкой и сносом зданий. Ранее фирма не участвовала в госзакупках в качестве поставщика.

Ремонт западных очистных сооружений планируется в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
В свердловском поселке ввели в эксплуатацию очистные сооруженияЗа воду с марганцем и аммиаком МУП в свердловском селе обязали сделать перерасчетРасширение парковки и перекладка сетей. Как идет ремонт двора на Вагонке в Тагиле
#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Ремонт#Очистные сооружения#Закупка#Вода#Подрядчик#Экономика#Эксклюзив
Подпишитесь
21 день и 75 раз дышали жители Нижнего Тагила выбросами с превышениями ПДК в мае
Сегодня, 10:44
В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?
Вчера, 05:25
Половина из проверенного сыра в Свердловской области оказалась некачественной
Сегодня, 04:13
Грязь и провода: открытие нового МФЦ в Нижнем Тагиле задерживается уже на полгода
Вчера, 11:46
Цены в Нижнем Тагиле и в Москве: за что тагильчане платят больше москвичей?
Вчера, 05:24
Картель на торгах раскрыт в Свердловской области
Вчера, 16:42