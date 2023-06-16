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РЭО: 11,3 млрд рублей с размещения облигаций направят на проекты по обращению с ТКО

16 июня 2023, 09:13
Фото: 1MI
Российский экологический оператор предоставил финансовую поддержку инфраструктурным проектам в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) путем предоставления займа на сумму 11,3 млрд рублей. Средства получены от размещения облигаций.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что инвестиции будут направлены на поддержку и модернизацию существующих объектов группы компаний «Ситиматик» с общей мощностью 1,56 млн тонн в год. Это позволит увеличить выборку вторичных материальных ресурсов до 10–21% от входящего потока ТКО и обеспечить стабильную и эффективную работу мусоросортировочных комплексов компании в шести регионах страны, пишет udm-info.ru.

Основной задачей РЭО является создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В соответствии с национальным проектом «Экология» это необходимо для сокращения объема захоронения ТКО и снижения экологической нагрузки на население. К 2030 году необходимо достичь 100%-ного уровня сортировки отходов и снизить вдвое объемы ТКО, направляемые на полигоны.

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