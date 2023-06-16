РЭО: 11,3 млрд рублей с размещения облигаций направят на проекты по обращению с ТКО

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что инвестиции будут направлены на поддержку и модернизацию существующих объектов группы компаний «Ситиматик» с общей мощностью 1,56 млн тонн в год. Это позволит увеличить выборку вторичных материальных ресурсов до 10–21% от входящего потока ТКО и обеспечить стабильную и эффективную работу мусоросортировочных комплексов компании в шести регионах страны, пишет udm-info.ru.
Основной задачей РЭО является создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В соответствии с национальным проектом «Экология» это необходимо для сокращения объема захоронения ТКО и снижения экологической нагрузки на население. К 2030 году необходимо достичь 100%-ного уровня сортировки отходов и снизить вдвое объемы ТКО, направляемые на полигоны.