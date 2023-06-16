РЭО: 11,3 млрд рублей с размещения облигаций направят на проекты по обращению с ТКО

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что инвестиции будут направлены на поддержку и модернизацию существующих объектов группы компаний «Ситиматик» с общей мощностью 1,56 млн тонн в год. Это позволит увеличить выборку вторичных материальных ресурсов до 10–21% от входящего потока ТКО и обеспечить стабильную и эффективную работу мусоросортировочных комплексов компании в шести регионах страны, пишет udm-info.ru.