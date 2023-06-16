РЭО и «Сибстекло» подписали соглашение о совместных проектах по утилизации стекла в С

Создание крупного предприятия по подготовке стеклобоя позволит удовлетворить около 50% потребности в переработке отходов из стекла в СФО. В партнерстве с «Сибстеклом», потенциальным резидентом парка, будет разработан план мероприятий для реализации проекта. В дальнейшем планируется распространить опыт создания СФО на другие регионы и федеральные округа, сообщил Буцаев.