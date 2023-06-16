РЭО и «Сибстекло» подписали соглашение о совместных проектах по утилизации стекла в С

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Российский экологический оператор (РЭО) в рамках ПМЭФ подписал соглашение о сотрудничестве в области обращения с ТКО с главой компании Антоном Мором, передает atas.info.
Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что это соглашение способствует развитию сферы утилизации стекла и производства продукции из стеклобоя. В планах создать стеклообогатительную фабрику в экопромышленном парке в Сибирском федеральном округе.
Создание крупного предприятия по подготовке стеклобоя позволит удовлетворить около 50% потребности в переработке отходов из стекла в СФО. В партнерстве с «Сибстеклом», потенциальным резидентом парка, будет разработан план мероприятий для реализации проекта. В дальнейшем планируется распространить опыт создания СФО на другие регионы и федеральные округа, сообщил Буцаев.
Стоимость одной стеклообогатительной фабрики мощностью 200 тысяч тонн в год составляет примерно 340 млн рублей. В рамках пилотного проекта с производителями оборудования проработан вариант современного технологического комплекса с возможностью быстрого демонтажа и перевода данных производственных мощностей в любой региональный экопромышленный парк, где вводится в эксплуатацию перерабатывающий завод.
Таким образом, при плановом финансировании первый этап строительства может быть реализован в течение года (срок — 2-й квартал 2024 года), одновременно осуществляется работа по расширению проекта на территории сибирских регионов и других федеральных округов.