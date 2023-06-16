РЭО профинансирует объект по обращению с ТКО в Магаданской области

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Детали проекта обсуждались на XXVI Петербургском международном экономическом форуме генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым и губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, пишет Vostokmedia.
Глава РЭО подчеркнул, что компания продолжает активное сотрудничество с Магаданом в рамках проекта по созданию объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами на основе концессии. Планируется, что мощность объекта составит 55 тысяч тонн в год, что позволит обрабатывать более 80% отходов области.
Денис Буцаев отметил, что на финансирование объекта планируется выйти осенью 2023 года. РЭО готов вложить до 5 млрд рублей, полученных от размещения облигаций. Общая стоимость проекта составляет 6,5 млрд рублей.
В настоящее время продолжается проектирование объекта. Проект реализует ООО «Магаданская экологическая концессия».
Также на встрече обсудили возможность включения проекта в мастер-план развития Магадана.