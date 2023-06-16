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РЭО профинансирует объект по обращению с ТКО в Магаданской области

16 июня 2023, 12:22
Фото: 1MI
Российский экологический оператор планирует инвестировать до 5 млрд рублей в объект по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Магаданской области.

Детали проекта обсуждались на XXVI Петербургском международном экономическом форуме генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым и губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, пишет Vostokmedia.

Глава РЭО подчеркнул, что компания продолжает активное сотрудничество с Магаданом в рамках проекта по созданию объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами на основе концессии. Планируется, что мощность объекта составит 55 тысяч тонн в год, что позволит обрабатывать более 80% отходов области.

Денис Буцаев отметил, что на финансирование объекта планируется выйти осенью 2023 года. РЭО готов вложить до 5 млрд рублей, полученных от размещения облигаций. Общая стоимость проекта составляет 6,5 млрд рублей.

В настоящее время продолжается проектирование объекта. Проект реализует ООО «Магаданская экологическая концессия».

Также на встрече обсудили возможность включения проекта в мастер-план развития Магадана.

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