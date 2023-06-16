РЭО профинансирует объект по обращению с ТКО в Магаданской области

Глава РЭО подчеркнул, что компания продолжает активное сотрудничество с Магаданом в рамках проекта по созданию объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами на основе концессии. Планируется, что мощность объекта составит 55 тысяч тонн в год, что позволит обрабатывать более 80% отходов области.