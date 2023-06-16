РЭО заключил договор о строительстве завода по переработке базовых масел под Тулой

«С Тульской областью и инвестором подписано соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), вторичными ресурсами», — сообщил Денис Буцаев. Он указал, что предметом договора стало предотвращение отрицательного влияния ТКО на здоровье граждан и экологию региона, а также возвращение их в хозяйственный оборот. В рамках соглашения будет проводиться трехэтапное строительство объекта по выпуску масел из отработанных базовых масел. Концепция подобного производства полностью соответствует принципам экономики замкнутого цикла: соответственно, проект может быть поддержан со стороны РЭО.