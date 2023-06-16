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РЭО заключил договор о строительстве завода по переработке базовых масел под Тулой

16 июня 2023, 20:14
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор (РЭО), правительство Тульской области и ООО «РПМ — Узловая» заключили трехсторонний договор об организации в регионе производства по восстановлению базовых масел с последующим выпуском готовых индустриальных, моторных и других технических масел.

Под соглашением на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) поставили подписи руководитель РЭО Денис Буцаев, губернатор Алексей Дюмин, представитель «РПМ — Узловая» Алексей Гарбер, информирует inkazan.

«С Тульской областью и инвестором подписано соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), вторичными ресурсами», — сообщил Денис Буцаев. Он указал, что предметом договора стало предотвращение отрицательного влияния ТКО на здоровье граждан и экологию региона, а также возвращение их в хозяйственный оборот. В рамках соглашения будет проводиться трехэтапное строительство объекта по выпуску масел из отработанных базовых масел. Концепция подобного производства полностью соответствует принципам экономики замкнутого цикла: соответственно, проект может быть поддержан со стороны РЭО.

По предварительным прогнозам, общий размер инвестиций в проект составит около 1,6 миллиарда рублей на начальном этапе и 3,2 миллиарда рублей на втором этапе. Благодаря объекту регион получит до 330 новых рабочих мест. Сдача первой очереди объекта ожидается до конца 2026 года, второй — до конца 2028 года.

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