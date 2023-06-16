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Published Сегодня, 11:18

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Россиянин рассказал правду об украинском плену. Он лечится в Екатеринбурге

16 июня 2023, 11:18
Фото: Midjourney

Находящийся на лечении в Екатеринбурге россиянин рассказал о плену у ВСУ

Россиянин, который недавно вернулся из украинского плена, где пробыл 4 месяца, рассказал о том, через что ему пришлось пройти. Анатолий, так зовут бойца, на данный момент проходит реабилитацию в Екатеринбурге.

По словам молодого человека, он родился в Макеевке. Когда началась спецоперация, он пошел добровольцем. Пару месяцев он был на территории Донбасса, но потом его бригаду направили в Херсон. Там он получил ранение в ногу и попал в плен.

Уже там врачи пытались спасти ему ногу. Они установили ему аппарат Илизарова. Несмотря на это, по словам мужчины, надзиратели ВСУ его избивали.

Врачи предполагали, что процесс заживления пройдет быстро, но не тут то было. После недолгой реабилитации меня вновь вернули к пленным. Члены ВСУ, которые курировали пленных российских солдат, постоянно избивали меня. Могли спокойно пнуть по травмированной ноге, — делится солдат.

Он добавил, что кроме побоев, пленных плохо кормили. Периодически морили голодом. На этом фоне солдаты худеют и внешне не отличаются от узников концлагерей, рассказывает мужчина.

После почти 4 месяцев в плену Анатолий попал в списки на обмен. Он отметил, что обмен три раза срывался.

Военного из Свердловской области вернули домой из плена в Украине
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#Ирина Кирилова#Плен#Солдат#Военный#Общество#Операция на Украине#Екатеринбург
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