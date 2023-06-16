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Сфинкс побывал на спектакле «Гадкий котенок» в Нижнем Тагиле

16 июня 2023, 06:10
Фото: Группа ВКонтакте Нового молодежного театра
Кот-сфинкс по имени Тайсон вместе со своими хозяевами побывал на спектакле «Гадкий котенок» в Новом молодежном театре в Нижнем Тагиле.

После завершения спектакля Тайсону устроили фотосессию с актерами, сыгравшими в «Гадком котенке», и детьми, которые также пришли посмотреть сказку. Об этом рассказали в группе ВКонтакте Нового молодежного театра.

Фото: Группа ВКонтакте Нового молодежного театра

Сам спектакль рассказывает о котенке-сфинксе, который был куплен для разведения породы и в итоге оказался ненужным хозяевам. Котенка отправляют жить в деревню, где с ним происходит множество интересных событий.

Напомним, в апреле 2023 года подростки в Новом молодежном театре создали эскизы будущего спектакля в рамках фестиваля-лаборатории «Сотворчество на „Своей территории“», который состоялся в Омске 8 мая.

Подростки из Нижнего Тагила создадут эскизы будущего спектакля
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Дети#Кот#Молодежный театр#Спектакль#Творчество#Общество#Культура#Эксклюзив
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