Сфинкс побывал на спектакле «Гадкий котенок» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
После завершения спектакля Тайсону устроили фотосессию с актерами, сыгравшими в «Гадком котенке», и детьми, которые также пришли посмотреть сказку. Об этом рассказали в группе ВКонтакте Нового молодежного театра.
Сам спектакль рассказывает о котенке-сфинксе, который был куплен для разведения породы и в итоге оказался ненужным хозяевам. Котенка отправляют жить в деревню, где с ним происходит множество интересных событий.
Напомним, в апреле 2023 года подростки в Новом молодежном театре создали эскизы будущего спектакля в рамках фестиваля-лаборатории «Сотворчество на „Своей территории“», который состоялся в Омске 8 мая.