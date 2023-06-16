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Суд закрыл комбинат в Верхней Пышме из-за отравления детей на 90 суток

16 июня 2023, 13:46
Фото: 1MI
По решению суда деятельность «Комбината детского питания» в Верхней Пышме приостановлена на 90 суток.

Причиной постановления суда о закрытии работы предприятия стало массовое отравление детей после обеда в столовой школы № 33.

В связи с происшествием сотрудники свердловского Роспотребнадзора предложили родителям пострадавших детей поучаствовать в подготовке претензии и составлении иска о компенсации морального и имущественного вреда, рассказали в Telegram-канале ведомства.

Напомним, 7 июня 2023 года в Верхней Пышме дети, посещавшие школьный лагерь, отравились после того, как пообедали в столовой. Организатором питания был «Комбинат детского питания». Позднее выяснилось, что дети заразились норовирусом.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Дети#Роспотребнадзор#Ведомство#Комбинат питания#Суд#Постановление#Происшествия
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