Суд закрыл комбинат в Верхней Пышме из-за отравления детей на 90 суток

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Причиной постановления суда о закрытии работы предприятия стало массовое отравление детей после обеда в столовой школы № 33.
В связи с происшествием сотрудники свердловского Роспотребнадзора предложили родителям пострадавших детей поучаствовать в подготовке претензии и составлении иска о компенсации морального и имущественного вреда, рассказали в Telegram-канале ведомства.
Напомним, 7 июня 2023 года в Верхней Пышме дети, посещавшие школьный лагерь, отравились после того, как пообедали в столовой. Организатором питания был «Комбинат детского питания». Позднее выяснилось, что дети заразились норовирусом.