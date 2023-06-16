Свадебный кортеж устроил стрельбу на улицах Екатеринбурга

Напомним, 8 июня 2023 года в Екатеринбурге водитель иномарки стрелял в 19-летнего молодого человека, который ехал на самокате, и попал ему в живот. Пострадавшего госпитализировали в больницу, а водитель был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело.