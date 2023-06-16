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Свадебный кортеж устроил стрельбу на улицах Екатеринбурга

16 июня 2023, 14:22
Фото: 1MI
Участники свадебного кортежа открыли стрельбу. Инцидент случился в Екатеринбурге днем 16 июня 2023 года.

По словам местных жителей, помимо стрельбы, которую устроили участники праздника, из-за их кортежа возник затор на дороге. Также «свадебные» автомобили несколько раз издавали гудки, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Начальник пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых сообщил, что информация об инциденте зафиксирована в полиции. Сотрудники ДПС организовали розыск участников кортежа.

Полицейские сейчас изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают обстоятельства произошедшего. После того, как личности этих людей будут установлены, будут приняты соответствующие меры.

Напомним, 8 июня 2023 года в Екатеринбурге водитель иномарки стрелял в 19-летнего молодого человека, который ехал на самокате, и попал ему в живот. Пострадавшего госпитализировали в больницу, а водитель был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Свадьба#Кортеж#Автомобили#Стрельба#Затор#Происшествия#Розыск#Полиция#ДПС
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