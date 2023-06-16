Свадебный кортеж устроил стрельбу на улицах Екатеринбурга

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
По словам местных жителей, помимо стрельбы, которую устроили участники праздника, из-за их кортежа возник затор на дороге. Также «свадебные» автомобили несколько раз издавали гудки, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Начальник пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых сообщил, что информация об инциденте зафиксирована в полиции. Сотрудники ДПС организовали розыск участников кортежа.
Полицейские сейчас изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают обстоятельства произошедшего. После того, как личности этих людей будут установлены, будут приняты соответствующие меры.
Напомним, 8 июня 2023 года в Екатеринбурге водитель иномарки стрелял в 19-летнего молодого человека, который ехал на самокате, и попал ему в живот. Пострадавшего госпитализировали в больницу, а водитель был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело.