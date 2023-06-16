В Екатеринбурге мать избежала тюрьмы после гибели дочки-диабетика

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Диагноз сахарный диабет девочке поставили пять лет назад. С тех пор мать получала для ребенка лекарства по рецепту и должна была вводить дочке инъекции, однако этого не сделала, что привело к гибели ребенка, пишет «КП-Екатеринбург».
Следствие полагает, что девочке не давали инсулин с октября 2021 года вплоть до дня смерти. Сама мать аргументировала свои действия тем, что предпочитала пользоваться народными методами в лечении.
Женщину признали вменяемой. Также установили, что она самовольно прекратила выдачу ребенку лекарств, которые были прописаны эндокринологом.
В результате суд назначил ей 1 год 10 месяцев исправительных работ. Также она будет платить в пользу государства по 10% из зарплаты.