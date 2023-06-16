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В Екатеринбурге мать избежала тюрьмы после гибели дочки-диабетика

16 июня 2023, 10:18
Фото: 1MI
В Екатеринбурге матери, у которой скончалась дочка-диабетик, вынесли приговор. Девочке было 10 лет. 50-летняя Светлана оставила ребенка без инсулина, который жизненно необходим при этом заболевании.

Диагноз сахарный диабет девочке поставили пять лет назад. С тех пор мать получала для ребенка лекарства по рецепту и должна была вводить дочке инъекции, однако этого не сделала, что привело к гибели ребенка, пишет «КП-Екатеринбург».

Следствие полагает, что девочке не давали инсулин с октября 2021 года вплоть до дня смерти. Сама мать аргументировала свои действия тем, что предпочитала пользоваться народными методами в лечении.

Женщину признали вменяемой. Также установили, что она самовольно прекратила выдачу ребенку лекарств, которые были прописаны эндокринологом.

В результате суд назначил ей 1 год 10 месяцев исправительных работ. Также она будет платить в пользу государства по 10% из зарплаты.

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#Елена Озерова#Приговор#Суд#Екатеринбург#Ребенок#Инсулин#Происшествия
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