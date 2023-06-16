В Сбере выразили готовность инвестировать в проекты в Сибири

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
В сессии принимали участие вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти компании «РУСАЛ» Елена Безденежных, замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, депутат Госдумы РФ Александр Дроздов, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, глава Кемеровской области Сергей Цивилёв. Роль модератора сессии выполнял экономический обозреватель Алексей Бобровский, пишет gorod55.
Во время обсуждения разговор зашел о реальных инструментах, которые могут быть эффективны для развития Сибири, а также о территориальном плане развития региона и использовании там лучших мировых практик.
Дмитрий Вахруков напомнил, что для любой большой территории особенно важным является устранение инфраструктурных ограничений. Обширная инвестиционная программа в Сибири связана именно с такими объектами. В целом в сибирских кластерах представлены 185 инвестиционных проектов. Ожидается, что их реализация позволит организовать 180 тысяч рабочих мест.
Сергей Цивилёв выразил мнение, что основные ограничения для развития сибирских регионов вызваны дефицитом необходимой транспортной (в первую очередь железнодорожной) инфраструктуры. Также он отметил, что всем сибирским регионам следует стремиться к единству, а не к конкуренции.
Андрей Клепач уверен: Сибирь нуждается в программах социального развития, которые могли бы остановить отток жителей с этой территории.
Анатолий Попов поддержал других участников обсуждения в том, что проблема транспортной инфраструктуры сохраняет свою актуальность для Сибири. Он также добавил, что Сбербанк, будучи партнером золотодобывающих компаний, а также РУСАЛа и «Норникеля», с готовностью предоставляет финансирование для проектов на территории региона. Так, именно благодаря Сберу в Сибири построили всесезонный горнолыжный курорт «Манжерок». В этом году, как предполагается, его посетят 700 тысяч гостей, заключил Попов.