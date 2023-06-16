В Сбере выразили готовность инвестировать в проекты в Сибири

Анатолий Попов поддержал других участников обсуждения в том, что проблема транспортной инфраструктуры сохраняет свою актуальность для Сибири. Он также добавил, что Сбербанк, будучи партнером золотодобывающих компаний, а также РУСАЛа и «Норникеля», с готовностью предоставляет финансирование для проектов на территории региона. Так, именно благодаря Сберу в Сибири построили всесезонный горнолыжный курорт «Манжерок». В этом году, как предполагается, его посетят 700 тысяч гостей, заключил Попов.