Владимир Путин: зонтичный механизм кредитования МСП нужно продлить

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
В своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент подчеркнул значимость этого механизма в различных отраслях, включая промышленность, туризм и информационные технологии.
Президент поручил правительству определить целевые лимиты для увеличения объемов такого кредитования. Обращаясь к министру финансов России Антону Силуанову, он отметил, что не предлагает конкретные цифры, но просит провести соответствующие исследования и утвердить лимиты.
Президент объяснил, что «зонтичный» механизм представляет собой поручительства, предоставляемые Корпорацией МСП предпринимателям, у которых не хватает залога для получения кредита. Он отметил, что этот механизм действует во всех регионах России, уже было выдано более 39 тысяч кредитов на сумму свыше 350 миллиардов рублей. Президент привел примеры роста количества кредитов с поручительством для обрабатывающих производств и предпринимателей в сфере информационных технологий.
Таким образом, Владимир Путин подчеркнул важность продления и расширения «зонтичного» механизма кредитования МСП и выразил уверенность, что это реальный инструмент для развития экономики России в целом.