Владимир Путин: зонтичный механизм кредитования МСП нужно продлить

Президент объяснил, что «зонтичный» механизм представляет собой поручительства, предоставляемые Корпорацией МСП предпринимателям, у которых не хватает залога для получения кредита. Он отметил, что этот механизм действует во всех регионах России, уже было выдано более 39 тысяч кредитов на сумму свыше 350 миллиардов рублей. Президент привел примеры роста количества кредитов с поручительством для обрабатывающих производств и предпринимателей в сфере информационных технологий.