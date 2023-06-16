Владимир Табак: Россияне готовы отказаться от зарубежных брендов в пользу российских

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак представил результаты опроса, который показал, что 77% жителей РФ поддерживают развитие российских брендов, а не возврат иностранных. Об этом пишет udm-info.ru.
Среди цифровых сервисов и платформ наиболее популярными оказались «Яндекс», «Госуслуги» и VK. В транспортном секторе лучшими продуктами стали РЖД, «Аэрофлот» и КАМАЗ, а лидером в банковской сфере оказался «Сбербанк».
По словам президента Сбера Германа Грефа, из-за таких проблем, как отношение к политике брендов в системе образования и сложность управления жизненным циклом бренда, в России сегодня мало по-настоящему сильных брендов.
Опрос также показал, что почти половина россиян не видит разницы между российскими и иностранными товарами, а более 50% граждан считают, что уход зарубежных компаний позитивно сказался на экономике страны. Об этом также рассказал Владимир Табак.
На сессии отметили, что преимуществом ухода иностранных конкурентов стало возможность создания сильного бренда, правильной его позиционирование и продвижение. Это, в свою очередь, позволит отечественному бизнесу занять достойное место в потребительской корзине россиян.