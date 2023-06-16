tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:16

Published Сегодня, 17:16

Modified Сегодня, 17:17

Updated Сегодня, 17:17

Изображение материала

Владимир Табак: Россияне готовы отказаться от зарубежных брендов в пользу российских

16 июня 2023, 17:16
Фото: АНО «Диалог»
Российские бренды становятся все популярнее в РФ. Об этом говорилось на сессии «Отечественные бренды: новые возможности для роста», которая прошла на Петербургском международном экономическом форуме.

Генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак представил результаты опроса, который показал, что 77% жителей РФ поддерживают развитие российских брендов, а не возврат иностранных. Об этом пишет udm-info.ru.

Среди цифровых сервисов и платформ наиболее популярными оказались «Яндекс», «Госуслуги» и VK. В транспортном секторе лучшими продуктами стали РЖД, «Аэрофлот» и КАМАЗ, а лидером в банковской сфере оказался «Сбербанк».

По словам президента Сбера Германа Грефа, из-за таких проблем, как отношение к политике брендов в системе образования и сложность управления жизненным циклом бренда, в России сегодня мало по-настоящему сильных брендов.

Опрос также показал, что почти половина россиян не видит разницы между российскими и иностранными товарами, а более 50% граждан считают, что уход зарубежных компаний позитивно сказался на экономике страны. Об этом также рассказал Владимир Табак.

На сессии отметили, что преимуществом ухода иностранных конкурентов стало возможность создания сильного бренда, правильной его позиционирование и продвижение. Это, в свою очередь, позволит отечественному бизнесу занять достойное место в потребительской корзине россиян.

Подпишитесь
21 день и 75 раз дышали жители Нижнего Тагила выбросами с превышениями ПДК в мае
Сегодня, 10:44
В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?
Вчера, 05:25
Половина из проверенного сыра в Свердловской области оказалась некачественной
Сегодня, 04:13
Грязь и провода: открытие нового МФЦ в Нижнем Тагиле задерживается уже на полгода
Вчера, 11:46
Цены в Нижнем Тагиле и в Москве: за что тагильчане платят больше москвичей?
Вчера, 05:24
Картель на торгах раскрыт в Свердловской области
Вчера, 16:42