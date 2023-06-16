«ВСМПО-АВИСМА» в Верхней Салде заявила о средней зарплате в 69 тысяч рублей

Ранее сообщалось, что профсоюз «ВСМПО-Ависма» пожаловался начальству на новую систему оплаты труда. По словам работников, конфликт длится с начала года. Профсоюзники отметили, что им предложили убрать доплату за стаж и сократить надбавки за ночные смены в два раза с 40 до 20%, чем они и недовольны.