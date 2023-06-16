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«ВСМПО-АВИСМА» в Верхней Салде заявила о средней зарплате в 69 тысяч рублей

16 июня 2023, 13:43
Фото: 1MI
В корпорации «ВСМПО-АВИСМА» в Верхней Салде заявили об увеличении зарплат работникам. Это произошло уже во второй раз за 2023 год.

На предприятии трудятся порядка 20 тысяч сотрудников. Дополнительные расходы на работников в этом году составили 3,3 миллиарда рублей.

В пресс-службе корпорации отметили, что уже в марте зарплата у производственного персонала стала больше на 21%. Увеличение Фонда оплаты труда составило 16%. Теперь средняя зарплата сотрудников составляет 69 тысяч рублей.

В Верхней Салде повышение зарплат коснулось плавильщиков, кузнецов, прокатчиков, токарей и газорезчиков. На производстве в городе Березники зарплату подняли электролизникам, печевым, плавильщикам, а также выбивщикам титановой губки.

Отмечается, что зарплата в 69 тысяч рублей — это выше средней как в Пермском крае, так и в Свердловской области.

Ранее сообщалось, что профсоюз «ВСМПО-Ависма» пожаловался начальству на новую систему оплаты труда. По словам работников, конфликт длится с начала года. Профсоюзники отметили, что им предложили убрать доплату за стаж и сократить надбавки за ночные смены в два раза с 40 до 20%, чем они и недовольны.

Профсоюз «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде устроил конфликт с руководством из-за зарплат
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#Елена Озерова#Заплата#Деньги#Выплаты#Верхняя Салда#Производство#Экономика#Свердловская область
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