«ВСМПО-АВИСМА» в Верхней Салде заявила о средней зарплате в 69 тысяч рублей

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
На предприятии трудятся порядка 20 тысяч сотрудников. Дополнительные расходы на работников в этом году составили 3,3 миллиарда рублей.
В пресс-службе корпорации отметили, что уже в марте зарплата у производственного персонала стала больше на 21%. Увеличение Фонда оплаты труда составило 16%. Теперь средняя зарплата сотрудников составляет 69 тысяч рублей.
В Верхней Салде повышение зарплат коснулось плавильщиков, кузнецов, прокатчиков, токарей и газорезчиков. На производстве в городе Березники зарплату подняли электролизникам, печевым, плавильщикам, а также выбивщикам титановой губки.
Отмечается, что зарплата в 69 тысяч рублей — это выше средней как в Пермском крае, так и в Свердловской области.
Ранее сообщалось, что профсоюз «ВСМПО-Ависма» пожаловался начальству на новую систему оплаты труда. По словам работников, конфликт длится с начала года. Профсоюзники отметили, что им предложили убрать доплату за стаж и сократить надбавки за ночные смены в два раза с 40 до 20%, чем они и недовольны.