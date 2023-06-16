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Юные тагильчанки победили на областных соревнованиях по спорту на пилоне

16 июня 2023, 07:28
Фото: Наталья Молчанова / tagilcity.ru
11 июня в Екатеринбурге прошли соревнования по пилонному спорту No gravity. Юные участницы из Нижнего Тагила выступили в категории «любители» и привезли четыре медали — «золото», два «серебра» и «бронзу».

Для тагильчанок это шестые по счету соревнования. На этот раз они соперничали со спортсменками из Екатеринбурга, Магнитогорска, Серова и Челябинска. Из каждой такой поездки девочки возвращаются с медалями, поделилась с редакцией TagilCity.ru тренер юных спортсменок Александра Рукавишникова. Она отметила, что до занятий на пилоне ее воспитанницы не занимались ни гимнастикой, ни иными видами спорта. Номера создаются с нуля. Из категории «любители» девочки будут в перспективе переходить в «профи».

Девочки занимаются от года до полутора. Номера придумываю я обычно на основании их интересов, узнаю, какие у них любимые песни, персонажи, мультики или фильмы. Так что процесс творческий и интересный, — рассказывает Александра Рукавишникова.

Александра поделилась, что перед соревнованиями просит сделать своих подопечных максимум, но не делает победу основной целью поездки. Вместе с тренером девочки обсуждают спортивную этику, культуру общения с другими участницами.

Соперницы — это, конечно, соперницы, но культуру общения никто не отменял, это такие же девочки, которые трудятся, стараются, не сидят на месте, поэтому уважаем и себя, и соперников, — отмечает тренер.
Фото: tagilcity.ru/Александра Рукавишникова, Наталья Молчанова

В самой команде, по словам Александры Рукавишниковой, царит поддержка и гармония. На выступлениях девочки аплодируют друг другу, кричат, в общем, всеми силами болеют, создавая дружную атмосферу. Вместе со своими детьми на соревнования ездят и родители. Мама юной спортсменки Арины — Наталья Молчанова — поделилась с TagilCity.ru, что победа дочери в Екатеринбурге стала приятной неожиданностью.

Мы совсем не ожидали, что все наши девочки вернутся с медалями. Если честно, даже подготовили от себя цветы, чтобы вручить им после соревнований. Но получилось, что розы стали дополнением к медалям в тот день, мы очень гордимся своими детьми! В сентябре собираемся на соревнования в Москву, но сначала нужно пройти отбор, над этим мы сейчас работаем, — рассказала редакции Наталья.
Видео: Наталья Молчанова / tagilcity.ru

Добавим, что спорт на пилоне официально был включен во Всероссийский реестр видов спорта в 2021 году. По словам тренера, в последние годы он приобретает большую популярность именно у детей. Девочки выступают в костюмах, созданных по правилам соревнований, все выглядит эстетично и красиво. Однако, по словам Александры, до сих пор они сталкиваются с дискриминацией этого вида спорта.

Хочу, чтобы мои девочки могли спокойно и без задней мысли выложить фото своих достижений, новые элементы, к которым они шли долго, и люди ими восхитились, потому что это сложно, это правда большой труд, — отметила тренер.
Фото: tagilcity.ru/Александра Рукавишникова, Наталья Молчанова
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