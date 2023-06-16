Юные тагильчанки победили на областных соревнованиях по спорту на пилоне

Для тагильчанок это шестые по счету соревнования. На этот раз они соперничали со спортсменками из Екатеринбурга, Магнитогорска, Серова и Челябинска. Из каждой такой поездки девочки возвращаются с медалями, поделилась с редакцией TagilCity.ru тренер юных спортсменок Александра Рукавишникова. Она отметила, что до занятий на пилоне ее воспитанницы не занимались ни гимнастикой, ни иными видами спорта. Номера создаются с нуля. Из категории «любители» девочки будут в перспективе переходить в «профи».