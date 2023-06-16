Задержан планирующий сжечь школу подросток из Армавира

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В СУ СК по Краснодарскому краю рассказали, что им известно, что школьник с апреля по май этого года продумывал, как осуществить задуманное, но был задержан.
Мальчику 15 лет. В отношении него возбуждено уголовное дело за приготовления к совершению террористического акта.
Известно, что школьник уже успел создать зажигательную смесь и самодельное оружие. Все это он хранил в тайном месте. Задержали мальчика 15 мая, теперь он находится под стражей.