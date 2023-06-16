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Задержан планирующий сжечь школу подросток из Армавира

16 июня 2023, 09:10
Фото: 1MI
В Армавире задержал подросток, который хотел одно из общеобразовательных учреждений города, чтобы вызвать страх у населения.

В СУ СК по Краснодарскому краю рассказали, что им известно, что школьник с апреля по май этого года продумывал, как осуществить задуманное, но был задержан.

Мальчику 15 лет. В отношении него возбуждено уголовное дело за приготовления к совершению террористического акта.

Известно, что школьник уже успел создать зажигательную смесь и самодельное оружие. Все это он хранил в тайном месте. Задержали мальчика 15 мая, теперь он находится под стражей.

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#Елена Озерова#Подросток#Поджог школы#Школа#Криминал#Теракт
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