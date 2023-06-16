Зараженная сальмонеллой свинина найдена в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
По данным специалистов, в мясе найдена сальмонелла группы Е. Они отмечают, что попасть она может в продукт в случае, если нарушаются санитарные нормы или правила хранения и перевозки продуктов.
Кроме того, сальмонеллы являются возбудителями сальмонеллеза. Он устойчив к воздействию антибиотиков, а также различным средствам дезинфекции.
Ранее стало известно о мороженном с тремя видами антибиотиков в Свердловской области. Продукт обнаружили химики-аналитики. Они же рассказали об этом производителю.