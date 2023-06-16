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Зараженная сальмонеллой свинина найдена в Свердловской области

16 июня 2023, 06:08
Фото: 1MI
Свинину с сальмонеллой нашли в Свердловской области. Об этом сообщили в региональном отделении Россельхознадзора. Для защиты жителей области будут приняты экстренные меры.

По данным специалистов, в мясе найдена сальмонелла группы Е. Они отмечают, что попасть она может в продукт в случае, если нарушаются санитарные нормы или правила хранения и перевозки продуктов.

Кроме того, сальмонеллы являются возбудителями сальмонеллеза. Он устойчив к воздействию антибиотиков, а также различным средствам дезинфекции.

Ранее стало известно о мороженном с тремя видами антибиотиков в Свердловской области. Продукт обнаружили химики-аналитики. Они же рассказали об этом производителю.

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#Ирина Кирилова#Мясо#Свинина#Сальмонеллез#Опасность#Здоровье#Свердловская область
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