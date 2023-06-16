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Жители Екатеринбурга возмущены рабочими, которые бьют их автомобили

16 июня 2023, 15:32
Фото: 1MI
Жители Академического района в Екатеринбурге пожаловались на рабочих, которые бьют их автомобили, стоящие во дворе, где ведутся работы по благоустройству с 15 июня 2023 года.

От ударов пострадали автомобили, которые создают помеху для проводящихся работ. В УК «Голос. Екатеринбург» принесли извинения автовладельцам и отметили, что подрядчику было сделано замечание о том, что нужно вовремя докладывать о действиях рабочих, пишет Е1.

Видео: Е1

Также местных жителей попросили о том, чтобы на время проведения работ машины были убраны из двора. Объявления расклеены на подъездах и продублированы в общедомовой чат.

В компании-застройщике, которая занимается благоустройством двора, тоже извинились перед хозяевами машин и пообещали выяснить данную ситуацию. В случае, если автомобили действительно били их сотрудники, в их отношении будут приняты соответствующие меры.

Напомним, в апреле 2023 года в Нижнем Тагиле женщина сорвала «дворники» у 11 автомобилей, которые были припаркованы.

Женщина вырвала «дворники» у 11 автомобилей в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Автомобили#Рабочие#Двор#Благоустройство#Происшествия#Видео
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