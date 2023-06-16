Жители Екатеринбурга возмущены рабочими, которые бьют их автомобили

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
От ударов пострадали автомобили, которые создают помеху для проводящихся работ. В УК «Голос. Екатеринбург» принесли извинения автовладельцам и отметили, что подрядчику было сделано замечание о том, что нужно вовремя докладывать о действиях рабочих, пишет Е1.
Также местных жителей попросили о том, чтобы на время проведения работ машины были убраны из двора. Объявления расклеены на подъездах и продублированы в общедомовой чат.
В компании-застройщике, которая занимается благоустройством двора, тоже извинились перед хозяевами машин и пообещали выяснить данную ситуацию. В случае, если автомобили действительно били их сотрудники, в их отношении будут приняты соответствующие меры.
Напомним, в апреле 2023 года в Нижнем Тагиле женщина сорвала «дворники» у 11 автомобилей, которые были припаркованы.