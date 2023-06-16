Жители Екатеринбурга возмущены рабочими, которые бьют их автомобили

От ударов пострадали автомобили, которые создают помеху для проводящихся работ. В УК «Голос. Екатеринбург» принесли извинения автовладельцам и отметили, что подрядчику было сделано замечание о том, что нужно вовремя докладывать о действиях рабочих, пишет Е1.