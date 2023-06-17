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Posted 17 июня 2023, 14:43

Published 17 июня 2023, 14:43

Modified 29 ноября 2024, 18:45

Updated 29 ноября 2024, 18:45

Архитектурная подсветка появится на фасаде ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

Архитектурная подсветка появится на фасаде ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

17 июня 2023, 14:43
Фото: tagilcity.ru.
Подрядчика на ремонт кровли и установку архитектурной подсветки на фасаде дворца культуры «Юбилейный» ищет администрация Нижнего Тагила. На работы выделено 15,1 миллиона рублей.

В Нижнем Тагиле продолжается ремонт дворца культуры «Юбилейный». В 2022 году был обновлен фасад здания, а ранее строители отремонтировали спортивный зал.

В 2023 году планируется заменить кровлю и установить архитектурную подсветку. Сначала подрядчики займутся реконструкцией крыши. Эти работы необходимо окончить к 10 сентября, выполнять их будет лицензированная организация. Согласно документации, кровля на здании будет демонтирована в полном объеме, а затем строители установят новую. Кроме того, отремонтируют карнизы, водостоки, вентиляционные шахты и пожарные лестницы.

С 1 августа по 15 октября 2023 года запланирован второй этап капремонта, а именно установка архитектурного освещения и молниезащиты. Внутренний двор дворца культуры «Юбилейный» строители оборудуют светильниками, установленными на пятиметровые опоры. Управление архитектурной подсветкой будет располагаться в фойе у вахтера, проектом предусмотрено три различных способа включения.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 26 июня, затем будет определен победитель аукциона. Гарантия на выполненные работы составит пять лет.

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