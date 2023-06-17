Архитектурная подсветка появится на фасаде ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

В 2023 году планируется заменить кровлю и установить архитектурную подсветку. Сначала подрядчики займутся реконструкцией крыши. Эти работы необходимо окончить к 10 сентября, выполнять их будет лицензированная организация. Согласно документации, кровля на здании будет демонтирована в полном объеме, а затем строители установят новую. Кроме того, отремонтируют карнизы, водостоки, вентиляционные шахты и пожарные лестницы.