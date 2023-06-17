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Архитектурная подсветка появится на фасаде ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

17 июня 2023, 14:43
Фото: tagilcity.ru
Подрядчика на ремонт кровли и установку архитектурной подсветки на фасаде дворца культуры «Юбилейный» ищет администрация Нижнего Тагила. На работы выделено 15,1 миллиона рублей.

В Нижнем Тагиле продолжается ремонт дворца культуры «Юбилейный». В 2022 году был обновлен фасад здания, а ранее строители отремонтировали спортивный зал.

В 2023 году планируется заменить кровлю и установить архитектурную подсветку. Сначала подрядчики займутся реконструкцией крыши. Эти работы необходимо окончить к 10 сентября, выполнять их будет лицензированная организация. Согласно документации, кровля на здании будет демонтирована в полном объеме, а затем строители установят новую. Кроме того, отремонтируют карнизы, водостоки, вентиляционные шахты и пожарные лестницы.

С 1 августа по 15 октября 2023 года запланирован второй этап капремонта, а именно установка архитектурного освещения и молниезащиты. Внутренний двор дворца культуры «Юбилейный» строители оборудуют светильниками, установленными на пятиметровые опоры. Управление архитектурной подсветкой будет располагаться в фойе у вахтера, проектом предусмотрено три различных способа включения.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 26 июня, затем будет определен победитель аукциона. Гарантия на выполненные работы составит пять лет.

Ведется ремонт мозаичного панно на ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Подсветка#Дворец культуры#Закупка#Ремонт#Подрядчик#Город#Эксклюзив
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