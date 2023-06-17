Архитектурная подсветка появится на фасаде ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
В Нижнем Тагиле продолжается ремонт дворца культуры «Юбилейный». В 2022 году был обновлен фасад здания, а ранее строители отремонтировали спортивный зал.
В 2023 году планируется заменить кровлю и установить архитектурную подсветку. Сначала подрядчики займутся реконструкцией крыши. Эти работы необходимо окончить к 10 сентября, выполнять их будет лицензированная организация. Согласно документации, кровля на здании будет демонтирована в полном объеме, а затем строители установят новую. Кроме того, отремонтируют карнизы, водостоки, вентиляционные шахты и пожарные лестницы.
С 1 августа по 15 октября 2023 года запланирован второй этап капремонта, а именно установка архитектурного освещения и молниезащиты. Внутренний двор дворца культуры «Юбилейный» строители оборудуют светильниками, установленными на пятиметровые опоры. Управление архитектурной подсветкой будет располагаться в фойе у вахтера, проектом предусмотрено три различных способа включения.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 26 июня, затем будет определен победитель аукциона. Гарантия на выполненные работы составит пять лет.