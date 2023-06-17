Четверо человек пострадали в ДТП из-за зайца на трассе под Нижним Тагилом

Водитель и его подруга, сидевшая впереди, госпитализированы в больницу с травмами головы и переломами спины. 16-летняя девочка получила ушибы головы и руки. После осмотра медиками ее отпустили. Еще у одного пассажира было диагностировано сотрясение мозга.