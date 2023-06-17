Четверо человек пострадали в ДТП из-за зайца на трассе под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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22-летний водитель иномарки Chevrolet Cruze, ехавший с тремя пассажирами, направлялся из Екатеринбурга в Нижний Тагил. В какой-то момент, по словам молодого человека, на дорогу неожиданно выскочил заяц.
Совершив резкий маневр, он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
Водитель и его подруга, сидевшая впереди, госпитализированы в больницу с травмами головы и переломами спины. 16-летняя девочка получила ушибы головы и руки. После осмотра медиками ее отпустили. Еще у одного пассажира было диагностировано сотрясение мозга.
Напомним, вечером 5 июня 2023 года под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП с участием «ГАЗели», фуры, микроавтобуса и фургона. В результате столкновения пострадали водители фургона и «ГАЗели».