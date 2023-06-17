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Четверо человек пострадали в ДТП из-за зайца на трассе под Нижним Тагилом

17 июня 2023, 06:56
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
Водитель и трое пассажиров, среди которых находилась 16-летняя девочка, пострадали в аварии на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. ДТП произошло ранним утром 17 июня 2023 года.

22-летний водитель иномарки Chevrolet Cruze, ехавший с тремя пассажирами, направлялся из Екатеринбурга в Нижний Тагил. В какой-то момент, по словам молодого человека, на дорогу неожиданно выскочил заяц.

Совершив резкий маневр, он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

Водитель и его подруга, сидевшая впереди, госпитализированы в больницу с травмами головы и переломами спины. 16-летняя девочка получила ушибы головы и руки. После осмотра медиками ее отпустили. Еще у одного пассажира было диагностировано сотрясение мозга.

Напомним, вечером 5 июня 2023 года под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП с участием «ГАЗели», фуры, микроавтобуса и фургона. В результате столкновения пострадали водители фургона и «ГАЗели».

Фура, «ГАЗель» и фургон и микроавтобус столкнулись под Нижним Тагилом
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Екатеринбург#ДТП#ГИБДД#Инцидент#Водитель#Авария#Пассажиры#Автомобиль#Происшествия#Трасса#Пострадавшие
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