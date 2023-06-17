Дети массово отравились в летнем лагере под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Дети, отдыхающие в лагере, стали жаловаться на симптомы отравления: температуру, тошноту, жидкий стул. При этом родителям о происшествии сперва рассказывать не стали, пишет Е1.
По словам мамы одного из заболевших детей, утром ей позвонил ребенок и сказал, что лазарет в учреждении полностью заполнен, а лекарств никаких им не дают. Также мать добавила, что ребенка из лагеря она заберет и отвезет в больницу.
В Роспотребнадзоре подтвердили информацию и сообщили, что сотрудники ведомства начали проверку по факту массового заболевания.
Напомним, 10–13 июня 2023 года в детском лагере в Курганово несколько детей заразились норовирусом.