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Дети массово отравились в летнем лагере под Екатеринбургом

17 июня 2023, 11:25
Фото: 1MI
Дети массово отравились в лагере «Спутник» в Арамиле под Екатеринбургом. Количество пострадавших пока неизвестно.

Дети, отдыхающие в лагере, стали жаловаться на симптомы отравления: температуру, тошноту, жидкий стул. При этом родителям о происшествии сперва рассказывать не стали, пишет Е1.

По словам мамы одного из заболевших детей, утром ей позвонил ребенок и сказал, что лазарет в учреждении полностью заполнен, а лекарств никаких им не дают. Также мать добавила, что ребенка из лагеря она заберет и отвезет в больницу.

В Роспотребнадзоре подтвердили информацию и сообщили, что сотрудники ведомства начали проверку по факту массового заболевания.

Напомним, 10–13 июня 2023 года в детском лагере в Курганово несколько детей заразились норовирусом.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Ребенок#Инцидент#Отравление#Лагерь#Проверка#Роспотребнадзор#Происшествия
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