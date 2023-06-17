Двухлетний мальчик пострадал в ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому переходу, когда на него наехала иномарка. Пострадавшего мальчика с переломом ноги увезли в больницу, рассказали в Telegram-канале ГИБДД Екатеринбурга.
У девушки, которая совершила наезд на пешехода, стаж вождения составляет восемь лет. При этом она восемь раз привлекалась к административной ответственности.
Напомним, 11 июня 2023 года в Екатеринбурге водитель иномарки сбил подростка, который ехал на велосипеде. С ушибами головы пострадавшего доставили в больницу и после осмотра отпустили.