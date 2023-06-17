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Двухлетний мальчик пострадал в ДТП в Екатеринбурге

17 июня 2023, 05:53
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
29-летняя девушка, ехавшая за рулем Chevrolet Klan в Екатеринбурге, сбила двухлетнего мальчика на пешеходном переходе. ДТП произошло вечером 16 июня 2023 года.

Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому переходу, когда на него наехала иномарка. Пострадавшего мальчика с переломом ноги увезли в больницу, рассказали в Telegram-канале ГИБДД Екатеринбурга.

У девушки, которая совершила наезд на пешехода, стаж вождения составляет восемь лет. При этом она восемь раз привлекалась к административной ответственности.

Напомним, 11 июня 2023 года в Екатеринбурге водитель иномарки сбил подростка, который ехал на велосипеде. С ушибами головы пострадавшего доставили в больницу и после осмотра отпустили.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#ДТП#Инцидент#Дети#Больница#ГИБДД#Пострадавший#Автомобиль#Авария#Ребенок
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