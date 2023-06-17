Горн пионера снова сломали вандалы в парке на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
На фотографии, сделанной подписчицей паблика «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте, у горна, который находится в руке статуи, отломан фрагмент. Ранее в пресс-службе мэрии сообщали, что этот тонкий элемент расположен примерно на высоте около трех метров от земли, однако это не останавливает вандалов. Монумент приходится реставрировать.
Напомним, вандалы сломали статую пионера в декабре 2021 года. Монумент был восстановлен реставратором Владимиром Брекетовым. Для ремонта сооружений и декоративных элементов, расположенных в общественных местах, нанимаются подрядные организации. На это изыскиваются дополнительные средства из бюджета Нижнего Тагила.