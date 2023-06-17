Горн пионера снова сломали вандалы в парке на Вагонке в Нижнем Тагиле

На фотографии, сделанной подписчицей паблика «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте, у горна, который находится в руке статуи, отломан фрагмент. Ранее в пресс-службе мэрии сообщали, что этот тонкий элемент расположен примерно на высоте около трех метров от земли, однако это не останавливает вандалов. Монумент приходится реставрировать.