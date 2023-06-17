tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Изображение материала

Горн пионера снова сломали вандалы в парке на Вагонке в Нижнем Тагиле

17 июня 2023, 09:20
Фото: "Инцидент Нижний Тагил" ВКонтакте
В очередной раз статуя пионера стала жертвой вандалов в Нижнем Тагиле. В Пионерском сквере на Вагонке неизвестные снова сломали горн.

На фотографии, сделанной подписчицей паблика «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте, у горна, который находится в руке статуи, отломан фрагмент. Ранее в пресс-службе мэрии сообщали, что этот тонкий элемент расположен примерно на высоте около трех метров от земли, однако это не останавливает вандалов. Монумент приходится реставрировать.

Фото: "Инцидент Нижний Тагил" ВКонтакте

Напомним, вандалы сломали статую пионера в декабре 2021 года. Монумент был восстановлен реставратором Владимиром Брекетовым. Для ремонта сооружений и декоративных элементов, расположенных в общественных местах, нанимаются подрядные организации. На это изыскиваются дополнительные средства из бюджета Нижнего Тагила.

Горн пионера пострадал от рук тагильских вандалов на Вагонке
Узнать подробнее
Читайте также:
Вандалы испортили фасад дома на Вагонке в Нижнем ТагилеРебенок чуть не травмировался на разрушенной вандалами горке в Нижнем ТагилеВандалы изрисовали и испортили конструкции в Парке Победы в Нижнем Тагиле
#Евгения Сафина#Вандалы#Скульптура#Пионерский сквер#Происшествия#Нижний Тагил
Подпишитесь
21 день и 75 раз дышали жители Нижнего Тагила выбросами с превышениями ПДК в мае
Вчера, 10:44
В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?
15 июня 05:25
Мать со спящим ребенком на руках ехала за рулем в центре Нижнего Тагила
Вчера, 18:14
Грязь и провода: открытие нового МФЦ в Нижнем Тагиле задерживается уже на полгода
15 июня 11:46
Цены в Нижнем Тагиле и в Москве: за что тагильчане платят больше москвичей?
15 июня 05:24
Половина из проверенного сыра в Свердловской области оказалась некачественной
Вчера, 04:13