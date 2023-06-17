Компания жителей Екатеринбурга устроила массовую драку

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Компания молодых людей вышла из клуба и какое-то время они между собой ругались, а потом начали драку, рассказал один из очевидцев инцидента.
Также свидетель добавил, что один из них не мог подняться с земли и его пришлось уносить с места потасовки на руках. Позднее пострадавшего парня видели на ступеньках цирка, где ему проводили обработку раны на голове, пишет Е1.
В отделении полиции Екатеринбурга сказали, что сообщения о случившемся к ним не поступало.
Напомним, недавно массовая драка в Екатеринбурге произошла в Академическом районе. Нетрезвые молодые люди заехали в жилой двор, где у них случилась потасовка с местными жителями.