tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Изображение материала

Компания жителей Екатеринбурга устроила массовую драку

17 июня 2023, 09:30
Фото: Е1
Массовая драка с участием шести человек возле клуба в Екатеринбурге произошла ранним утром 17 июня 2023 года.

Компания молодых людей вышла из клуба и какое-то время они между собой ругались, а потом начали драку, рассказал один из очевидцев инцидента.

Также свидетель добавил, что один из них не мог подняться с земли и его пришлось уносить с места потасовки на руках. Позднее пострадавшего парня видели на ступеньках цирка, где ему проводили обработку раны на голове, пишет Е1.

В отделении полиции Екатеринбурга сказали, что сообщения о случившемся к ним не поступало.

Напомним, недавно массовая драка в Екатеринбурге произошла в Академическом районе. Нетрезвые молодые люди заехали в жилой двор, где у них случилась потасовка с местными жителями.

Молодые люди устроили массовую драку в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Экс-бойца ММА за участие в драке с двумя погибшими в Екатеринбурге отправили в СИЗОВ Екатеринбурге произошла массовая драка у водоема. Участвовали даже собакиЖители Екатеринбурга устроили массовую драку на Плотинке после салюта 9 мая
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Массовая драка#Пострадавший#Молодые люди#Компания#Происшествия
Подпишитесь
21 день и 75 раз дышали жители Нижнего Тагила выбросами с превышениями ПДК в мае
Вчера, 10:44
В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?
15 июня 05:25
Мать со спящим ребенком на руках ехала за рулем в центре Нижнего Тагила
Вчера, 18:14
Грязь и провода: открытие нового МФЦ в Нижнем Тагиле задерживается уже на полгода
15 июня 11:46
Цены в Нижнем Тагиле и в Москве: за что тагильчане платят больше москвичей?
15 июня 05:24
Половина из проверенного сыра в Свердловской области оказалась некачественной
Вчера, 04:13