Концерты, мероприятия и салют. Как пройдет День города в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Отмечать праздник тагильчане будут с 11 по 13 августа 2023 года. Так, 11 августа в драмтеатре Владислав Пинаев проведет торжественный прием и будет организован концерт для молодежи, рассказали в пресс-службе администрации города.
На следующий день, 12 августа, в центре города будут проходить развлекательные мероприятия: «Гулянье на Лисьей горе», детский праздник «Киндерград», фольклорный праздник «Тагильское подворье», концерт в Театральном сквере и так далее.
Кроме того, в этот день выступят флайбордисты. Вечером за «Современником» пройдет гала-концерт, а в заключение жители города увидят салют. А 13 августа состоится фестиваль духовых оркестров, на котором будут присутствовать коллективы из разных областей страны и, вероятно, ближнего зарубежья.
Также на оргкомитете обсудили вопрос транспортного обеспечения горожан во время праздника.
Напомним, днем 24 июня 2023 года в центре Нижнего Тагила состоятся мероприятия, посвященные Дню молодежи.