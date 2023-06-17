Концерты, мероприятия и салют. Как пройдет День города в Нижнем Тагиле

Кроме того, в этот день выступят флайбордисты. Вечером за «Современником» пройдет гала-концерт, а в заключение жители города увидят салют. А 13 августа состоится фестиваль духовых оркестров, на котором будут присутствовать коллективы из разных областей страны и, вероятно, ближнего зарубежья.