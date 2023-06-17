Мужчина прыгнул в водоем на Уктусе в Екатеринбурге и утонул

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Погибший на берегу пруда отдыхал вместе со своими знакомыми. Они рассказали, что мужчина прыгнул в воду, но подняться из нее не смог. Предположительно, он был нетрезв, пишет «КП-Екатеринбург».
В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что когда свердловчанина вытащили из воды, он уже был мертв. В СК Свердловской области организовали проверку по факту происшествия. Устанавливаются причины смерти мужчины.
Напомним, недавно в Ревде утонула 18-летняя девушка, катавшаяся в лодке с друзьями. В какой-то момент лодка перевернулась. Остальная компания успела спастись, а девушка погибла.