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Мужчина прыгнул в водоем на Уктусе в Екатеринбурге и утонул

17 июня 2023, 10:56
Фото: 1MI
35-летний мужчина утонул в водоеме на Уктусе в Екатеринбурге после того, как прыгнул в воду. Происшествие случилось 16 июня 2023 года.

Погибший на берегу пруда отдыхал вместе со своими знакомыми. Они рассказали, что мужчина прыгнул в воду, но подняться из нее не смог. Предположительно, он был нетрезв, пишет «КП-Екатеринбург».

В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что когда свердловчанина вытащили из воды, он уже был мертв. В СК Свердловской области организовали проверку по факту происшествия. Устанавливаются причины смерти мужчины.

Напомним, недавно в Ревде утонула 18-летняя девушка, катавшаяся в лодке с друзьями. В какой-то момент лодка перевернулась. Остальная компания успела спастись, а девушка погибла.

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#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Смерть#Проверка#Полиция#СК#Погибший#Водоем#Утонул#Происшествия#Свердловская область#Уктус
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