Мужчина скончался в самолете Екатеринбург — Сочи

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Когда началась посадка, мужчина неожиданно потерял сознание. Ему вызвали врачей, которые пытались ему помочь, но в итоге констатировали смерть. Об этом рассказали в Telegram-канале «Aviaincident», пишет «КП-Екатеринбург».
По факту гибели пассажира полицейские проводят проверку.
Напомним, 31 мая 2023 года в самолете, который летел рейсом Сочи — Челябинск, умерла пассажирка за 25 минут до прибытия в челябинский аэропорт. В СК организовали проверку, по результатам которой примут соответствующее решение.