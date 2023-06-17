tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Изображение материала

Мужчина скончался в самолете Екатеринбург — Сочи

17 июня 2023, 12:24
Фото: 1MI
50-летний мужчина скончался в самолете, летевшего рейсом Екатеринбург — Сочи. Происшествие случилось 16 июня 2023 года.

Когда началась посадка, мужчина неожиданно потерял сознание. Ему вызвали врачей, которые пытались ему помочь, но в итоге констатировали смерть. Об этом рассказали в Telegram-канале «Aviaincident», пишет «КП-Екатеринбург».

По факту гибели пассажира полицейские проводят проверку.

Напомним, 31 мая 2023 года в самолете, который летел рейсом Сочи — Челябинск, умерла пассажирка за 25 минут до прибытия в челябинский аэропорт. В СК организовали проверку, по результатам которой примут соответствующее решение.

«Весь самолет ревел»: пассажирка умерла во время рейса из Сочи в Челябинск
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина прыгнул в водоем на Уктусе в Екатеринбурге и утонулТруп мужчины найден в лесу под ПервоуральскомДрузья рассказали подробности гибели девушки на реке под Ревдой
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Смерть#Проверка#Полиция#Самолет#Рейс#Мужчина#Происшествия
Подпишитесь
21 день и 75 раз дышали жители Нижнего Тагила выбросами с превышениями ПДК в мае
Вчера, 10:44
В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?
15 июня 05:25
Мать со спящим ребенком на руках ехала за рулем в центре Нижнего Тагила
Вчера, 18:14
Грязь и провода: открытие нового МФЦ в Нижнем Тагиле задерживается уже на полгода
15 июня 11:46
Цены в Нижнем Тагиле и в Москве: за что тагильчане платят больше москвичей?
15 июня 05:24
Половина из проверенного сыра в Свердловской области оказалась некачественной
Вчера, 04:13