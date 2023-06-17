На ПМЭФ обсудили перспективы развития конного бизнеса в России

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В ходе мероприятия представители Федерации конного спорта и предприниматели обсудили возможности и механизмы привлечения инвестиций в конный бизнес, а также проблемы, связанные с подготовкой кадров. Об этом информирует gorod55.ru.
Максим Кретов, советник президента Федерации конного спорта России, отметил, что важным событием в современной истории конного спорта являются вложения в спортивное конезаводство и развитие конюшенного дела. Он подчеркнул, что конноспортивные клубы и конюшни являются важной опорной точкой для потенциального развития девелоперского бизнеса.
Участники встречи также отметили наличие проблем в отрасли, которые требуют решения. Среди этих проблем — недостаточное количество лошадей и недостаток кадров.
Инесса Тарасова, директор по маркетингу КСК Horseka sport, сказала: «В СССР количество лошадей составляло 34,6 миллиона, а в 2021 году зарегистрировано всего 1,3 миллиона. Мы видим, насколько оно сократилось. У нас в стране отсутствуют специализированные учебные организации для подготовки специалистов в сферах коневодства и конного спорта, а доступ к европейским странам есть не у всех. Касательно топ-менеджмента также имеются серьезные проблемы, но на эти должности приходят увлеченные люди, которые начинают активно изучать и пробовать».
Она отметила, что для решения этой проблемы необходимо создание системы подготовки кадров.
Максим Кретов, советник президента Федерации конного спорта России, в свою очередь, отметил, что в текущем году Федерация заключила три соглашения с вузами, создавая специальные кафедры и программы обучения, связанные с конной индустрией.