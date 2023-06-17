На ПМЭФ обсудили перспективы развития конного бизнеса в России

Инесса Тарасова, директор по маркетингу КСК Horseka sport, сказала: «В СССР количество лошадей составляло 34,6 миллиона, а в 2021 году зарегистрировано всего 1,3 миллиона. Мы видим, насколько оно сократилось. У нас в стране отсутствуют специализированные учебные организации для подготовки специалистов в сферах коневодства и конного спорта, а доступ к европейским странам есть не у всех. Касательно топ-менеджмента также имеются серьезные проблемы, но на эти должности приходят увлеченные люди, которые начинают активно изучать и пробовать».