Почти четыре тысячи квартир в Нижнем Тагиле останутся без газа

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Временно прекратить газоснабжение планируется на улицах Тагилстроевской, Дружинина, Черноисточинском шоссе и на Уральском проспекте, пишет ИА «Все новости».
В организации сообщили, что сотрудники компании будут ликвидировать газовые колодцы, менять задвижки на шаровые краны, чтобы увеличить пропускную способность газопроводов. При этом жильцам за эти четыре дня пообещали сделать перерасчет.
Напомним, Свердловской области было выделено 634 миллиона рублей в рамках программы по социальной газификации.