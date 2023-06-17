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Почти четыре тысячи квартир в Нижнем Тагиле останутся без газа

17 июня 2023, 10:32
Фото: 1MI
19 домов на ГГМ в Нижнем Тагиле на четыре дня отключат от газа. Отключение планируется в связи с проведением работ «Газэкса» на сетях, которые пройдут 19–22 июня 2023 года.

Временно прекратить газоснабжение планируется на улицах Тагилстроевской, Дружинина, Черноисточинском шоссе и на Уральском проспекте, пишет ИА «Все новости».

В организации сообщили, что сотрудники компании будут ликвидировать газовые колодцы, менять задвижки на шаровые краны, чтобы увеличить пропускную способность газопроводов. При этом жильцам за эти четыре дня пообещали сделать перерасчет.

Напомним, Свердловской области было выделено 634 миллиона рублей в рамках программы по социальной газификации.

634 млн рублей получила Свердловская область на газификацию
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#ГАЗЭКС#ГАЗ#Отключение#Газоснабжение#Работы#Замена#ЖКХ#Общество
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