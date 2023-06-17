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Пьяный житель Екатеринбурга избил мужчину за парковку около его дома

17 июня 2023, 06:27
Фото: 1MI
Нетрезвый мужчина в Екатеринбурге напал на соседа, который припарковал автомобиль около его дома, а также назвал его девочкой. Инцидент произошел вечером 15 июня 2023 года.

Водитель автомобиля рассказал, что ранее он всегда ставил свой транспорт около дома. В этот раз, приехав, он увидел, что все места заняты, и решил припарковаться на заднем дворе. Там на него накинулся нетрезвый мужчина.

Сосед сперва бил машину, потом начал бросаться консервными банками в водителя и грубо с ним разговаривать, называя его «девочкой» и «придурочным». Владелец авто вызвал сотрудников полиции. Также, по его словам, он получил легкое сотрясение от одной из банок, которая прилетела ему в голову.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу отметили, что факт конфликта зафиксирован. Участковые проводят проверку.

При этом агрессивный сосед утверждает, что он решил просто поговорить с автовладельцем, а тот ударил его и выбил зуб. Мужчина намерен обратиться в полицию со встречным заявлением.

Напомним, недавно в Екатеринбурге несколько нетрезвых парней на автомобиле устроили массовую драку во дворе с местными жителями.

Молодые люди устроили массовую драку в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Нападение#Инцидент#Конфликт#Полиция#Водитель#Сосед#Общество
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