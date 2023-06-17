Пьяный житель Екатеринбурга избил мужчину за парковку около его дома

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Водитель автомобиля рассказал, что ранее он всегда ставил свой транспорт около дома. В этот раз, приехав, он увидел, что все места заняты, и решил припарковаться на заднем дворе. Там на него накинулся нетрезвый мужчина.
Сосед сперва бил машину, потом начал бросаться консервными банками в водителя и грубо с ним разговаривать, называя его «девочкой» и «придурочным». Владелец авто вызвал сотрудников полиции. Также, по его словам, он получил легкое сотрясение от одной из банок, которая прилетела ему в голову.
В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу отметили, что факт конфликта зафиксирован. Участковые проводят проверку.
При этом агрессивный сосед утверждает, что он решил просто поговорить с автовладельцем, а тот ударил его и выбил зуб. Мужчина намерен обратиться в полицию со встречным заявлением.
Напомним, недавно в Екатеринбурге несколько нетрезвых парней на автомобиле устроили массовую драку во дворе с местными жителями.