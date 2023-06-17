Трех сотрудников военкоматов в Екатеринбурге подозревают в получении взяток

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Причиной проверок стали подозрения работников в получении взяток. Они незаконно освобождали призывников от прохождения службы в вооруженных силах РФ.
Ранее по подозрении во взяточничестве задержали начальника военкомата Орджоникидзевского района Сергея Белоусова. По информации ЕАН, он дал показания против других участников преступной схемы.
Общее дело будет рассматриваться в Главном военном следственном управлении.