tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Изображение материала

Трех сотрудников военкоматов в Екатеринбурге подозревают в получении взяток

17 июня 2023, 12:41
Фото: 1MI
Проверки и обыски провела ФСБ в военкоматах Октябрьского и Кировского районов Екатеринбурга. Три сотрудника подозреваются в получении взяток.

Причиной проверок стали подозрения работников в получении взяток. Они незаконно освобождали призывников от прохождения службы в вооруженных силах РФ.

Ранее по подозрении во взяточничестве задержали начальника военкомата Орджоникидзевского района Сергея Белоусова. По информации ЕАН, он дал показания против других участников преступной схемы.

Общее дело будет рассматриваться в Главном военном следственном управлении.

Военкома задержали за взятку в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
До 12 лет грозит силовикам из Екатеринбурга за взятки на 250 тысяч рублейНачальник отдела ГИБДД в Ивделе задержан при получении взяткиВ Нижнем Тагиле полицейского подозревают во взятках и незаконном предпринимательстве
#Евгения Сафина#Екатеринбург#Свердловская область#Взятка#Военкомат#Армия#Служба#Общество
Подпишитесь
21 день и 75 раз дышали жители Нижнего Тагила выбросами с превышениями ПДК в мае
Вчера, 10:44
В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?
15 июня 05:25
Мать со спящим ребенком на руках ехала за рулем в центре Нижнего Тагила
Вчера, 18:14
Грязь и провода: открытие нового МФЦ в Нижнем Тагиле задерживается уже на полгода
15 июня 11:46
Цены в Нижнем Тагиле и в Москве: за что тагильчане платят больше москвичей?
15 июня 05:24
Половина из проверенного сыра в Свердловской области оказалась некачественной
Вчера, 04:13