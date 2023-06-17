tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Изображение материала

Водитель избил кидающегося камнями прохожего в Нижнем Тагиле

17 июня 2023, 12:20
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле конфликт между водителем легкового автомобиля и пешеходом, который кидался камнями в машину, закончился избиением. Инцидент произошел 15 июня на перекрестке улиц Дзержинского и Ильича.

На кадрах видеозаписи мужчина, который нетвердо стоит на ногах, подошел к светофору. Затем он поднял с земли предмет, похожий на камень, и замахнулся им на проезжающий мимо автомобиль.

По словам очевидцев, неизвестно попал ли дебошир в машину или нет. Однако водитель отреагировал на угрозу: он вышел из автомобиля и ударил пешехода кулаком в голову. От этого оппонент упал на землю.

Затем на место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и увезли пострадавшего в больницу для обследования, сообщили подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.

Пьяный житель Екатеринбурга избил мужчину за парковку около его дома
Узнать подробнее
Читайте также:
В Краснотурьинске мужчина избил прохожего на глазах у его жены и детейВодитель автобуса и пешеход подрались на дороге в Нижнем ТагилеСоседка избила девушку с младенцем на руках в Реже
#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Водитель#Прохожий#Избиение#Автомобиль#Происшествия
Подпишитесь
21 день и 75 раз дышали жители Нижнего Тагила выбросами с превышениями ПДК в мае
Вчера, 10:44
В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?
15 июня 05:25
Мать со спящим ребенком на руках ехала за рулем в центре Нижнего Тагила
Вчера, 18:14
Грязь и провода: открытие нового МФЦ в Нижнем Тагиле задерживается уже на полгода
15 июня 11:46
Цены в Нижнем Тагиле и в Москве: за что тагильчане платят больше москвичей?
15 июня 05:24
Половина из проверенного сыра в Свердловской области оказалась некачественной
Вчера, 04:13