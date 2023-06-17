Водитель избил кидающегося камнями прохожего в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
На кадрах видеозаписи мужчина, который нетвердо стоит на ногах, подошел к светофору. Затем он поднял с земли предмет, похожий на камень, и замахнулся им на проезжающий мимо автомобиль.
По словам очевидцев, неизвестно попал ли дебошир в машину или нет. Однако водитель отреагировал на угрозу: он вышел из автомобиля и ударил пешехода кулаком в голову. От этого оппонент упал на землю.
Затем на место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и увезли пострадавшего в больницу для обследования, сообщили подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.