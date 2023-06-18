Кондуктор автобуса в Екатеринбурге избил пассажирку

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Женщина в этот день возвращалась с работы. В автобусе было много народу, поэтому она села на свободное место возле кондуктора, рассказала ее дочь.
Кондуктор остался недоволен и стал бить пассажирку и бросать ее вещи. При этом он кричал, что является хозяином автобуса, пишет Е1.
После инцидента пострадавшая екатеринбурженка обратилась с заявлением в полицию.
Напомним, недавно в Екатеринбурге водитель автобуса угрожал пассажиру выгнать его из салона за то, что тот сделал ему замечание.