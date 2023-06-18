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Кондуктор автобуса в Екатеринбурге избил пассажирку

18 июня 2023, 09:56
Фото: Midjourney
Кондуктор автобуса в Екатеринбурге избил пассажирку за то, что она села на свободное сиденье в передней части транспорта. Происшествие случилось 16 июня 2023 года.

Женщина в этот день возвращалась с работы. В автобусе было много народу, поэтому она села на свободное место возле кондуктора, рассказала ее дочь.

Кондуктор остался недоволен и стал бить пассажирку и бросать ее вещи. При этом он кричал, что является хозяином автобуса, пишет Е1.

После инцидента пострадавшая екатеринбурженка обратилась с заявлением в полицию.

Напомним, недавно в Екатеринбурге водитель автобуса угрожал пассажиру выгнать его из салона за то, что тот сделал ему замечание.

Водитель автобуса в Екатеринбурге угрожал выгнать пассажира за сделанное замечание
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Нападение#Инцидент#Полиция#Автобус#Кондуктор#Пассажирка#Происшествия
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