Начались работы по очистке Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Первые две недели специалисты будут работать по шестнадцать часов в день, а потом их график станет круглосуточным. До 15 октября 2023 года планируется утилизировать не менее 180 тысяч тонн иловых отложений, рассказали в пресс-службе администрации города.
По словам руководителя проекта по очистке дна Максима Яковлева, специалисты проверили работу пульпопровода, длина которого — четыре километра, отревизировали состояние поплавков, удерживающих часть трубы на поверхности реки, а также укрепили их геомембранным материалом. Три километра трубы проложено по земле до места, где складируется ил.
Более 60 тысяч тонн сухого ила, который был получен в 2022 году, вывезено на территорию Горзеленхоза. Земснаряд сможет откачать часть донных отложений от общего объема, который составляет 7,6 миллиона кубических метров.
Напомним, летом 2022 года земснаряд очистил 100 кубических метров отложений на дне Черноисточинского пруда. Данный проект проводится в рамках экологической реабилитации Верхне-Выйского и Черноисточинского водохранилищ.