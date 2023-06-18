Новым советником губернатора Свердловской области стал экс-мэр Алапаевска

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Евгений Куйвашев станет консультировать с Билаловым по социально-экономическим вопросам, культурным, политическим, а также многим другим. Собственных властных полномочий при этом у советника не будет.
Билалов сообщил о своем назначении на новую должность на своей странице во ВКонтакте. Также он поблагодарил губернатора за оказанное ему доверие.
Напомним, в апреле 2023 года Билалов решил досрочно покинуть пост мэра города по собственному желанию. Его решение приняли депутаты Гордумы.