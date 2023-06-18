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Новым советником губернатора Свердловской области стал экс-мэр Алапаевска

18 июня 2023, 12:30
Фото: Страница во ВКонтакте Сайгида Билалова
На должность советника губернатора Свердловской области назначили бывшего мэра Алапаевска Сайгида Билалова.

Евгений Куйвашев станет консультировать с Билаловым по социально-экономическим вопросам, культурным, политическим, а также многим другим. Собственных властных полномочий при этом у советника не будет.

Билалов сообщил о своем назначении на новую должность на своей странице во ВКонтакте. Также он поблагодарил губернатора за оказанное ему доверие.

Напомним, в апреле 2023 года Билалов решил досрочно покинуть пост мэра города по собственному желанию. Его решение приняли депутаты Гордумы.

Мэр Алапаевска Сайгид Билалов добровольно покинул свой пост
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