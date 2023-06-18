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Posted 18 июня 2023, 07:47

Published 18 июня 2023, 07:47

Modified 18 июня 2023, 07:47

Updated 18 июня 2023, 07:47

Погоня полицейских со стрельбой за пьяным водителем в Екатеринбурге попала на видео

18 июня 2023, 07:47
Пьяный водитель без прав пытался скрыться от сотрудников полиции в Екатеринбурге, которые устроили за ним погоню.

Инспекторы заметили, что на иномарке KIA Cerato отсутствуют номера, и по громкоговорителю сказали водителю остановиться. Однако мужчина, сидевший за рулем, тормозить не стал и увеличил скорость езды.

Инспекторы ДПС поехали за нарушителем. Один из преследователей сделал один выстрел в воздух, а затем выстрелил по колесам автомобиля. После этого автолихача удалось задержать.

В ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что у водителя не имелось прав на вождение, а иномарка ему не принадлежит. Настоящий владелец, на которого машина была зарегистрирована, некоторое время назад умер.

Кроме того, нарушитель был судим за кражу, разбой и дачу ложных показаний. Проходить освидетельствование на состояние опьянения он отказался. Начальник пресс-службы свердловского УМВД Валерий Горелых сообщил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Напомним, 6 июня 2023 года в Екатеринбурге полицейские устроили погоню за водителем автомобиля, который несколько раз нарушил ПДД и, кроме того, был пьян.

Сотрудники полиции устроили погоню за автомобилем в Екатеринбурге
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