Погоня полицейских со стрельбой за пьяным водителем в Екатеринбурге попала на видео

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:47
Инспекторы заметили, что на иномарке KIA Cerato отсутствуют номера, и по громкоговорителю сказали водителю остановиться. Однако мужчина, сидевший за рулем, тормозить не стал и увеличил скорость езды.
Инспекторы ДПС поехали за нарушителем. Один из преследователей сделал один выстрел в воздух, а затем выстрелил по колесам автомобиля. После этого автолихача удалось задержать.
В ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что у водителя не имелось прав на вождение, а иномарка ему не принадлежит. Настоящий владелец, на которого машина была зарегистрирована, некоторое время назад умер.
Кроме того, нарушитель был судим за кражу, разбой и дачу ложных показаний. Проходить освидетельствование на состояние опьянения он отказался. Начальник пресс-службы свердловского УМВД Валерий Горелых сообщил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Напомним, 6 июня 2023 года в Екатеринбурге полицейские устроили погоню за водителем автомобиля, который несколько раз нарушил ПДД и, кроме того, был пьян.