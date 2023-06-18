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Прокуратура начала проверку из-за массового отравления детей в лагере в Арамиле

18 июня 2023, 07:05
Фото: 1MI
В связи с массовым отравлением детей в лагере «Спутник» в Арамиле сотрудники прокуратуры организовали проверку.

По предварительной информации, отравилось шестеро детей из разных отрядов. Точное количество пострадавших будет установлено во время проверки, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Будет оценено соблюдение закона об охране жизни и здоровья детей при организации детского питания в лагере.

Проверка также была организована в Роспотребнадзоре. По ее итогам будут принятые соответствующие меры.

Напомним, дети, отдыхавшие в лагере, стали жаловаться на тошноту, слабый стул и повышенную температуру. Сотрудники детского учреждения не сразу рассказали родителям о массовом заболевании.

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#Елизавета Зиборова#Дети#Инцидент#Проверка#Отравление#Лагерь#Прокуратура#Роспотребнадзор#Происшествия#Свердловская область#Арамиль
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