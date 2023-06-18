Прокуратура начала проверку из-за массового отравления детей в лагере в Арамиле

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
По предварительной информации, отравилось шестеро детей из разных отрядов. Точное количество пострадавших будет установлено во время проверки, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Будет оценено соблюдение закона об охране жизни и здоровья детей при организации детского питания в лагере.
Проверка также была организована в Роспотребнадзоре. По ее итогам будут принятые соответствующие меры.
Напомним, дети, отдыхавшие в лагере, стали жаловаться на тошноту, слабый стул и повышенную температуру. Сотрудники детского учреждения не сразу рассказали родителям о массовом заболевании.