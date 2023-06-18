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Пьяный свердловчанин изнасиловал восьмилетнюю девочку в Краснотурьинске

18 июня 2023, 06:14
Фото: 1MI
Пьяный житель Краснотурьинска изнасиловал в подъезде восьмилетнюю девочку. Происшествие случилось вечером 15 июня 2023 года.

По приметам, нападавший плотного телосложения, ростом 165-170 сантиметров, возраст примерно около сорока, пишет Е1.

Известно, что свердловчанина быстро задержали. По факту происшествия проводится проверка. Дополнительные подробности в полиции и Следственном комитете не сообщают.

Напомним, 11 мая 2023 года в Екатеринбурге бездомный, ранее судимый за кражу и развратные действия, пытался изнасиловать школьницу. Девочку спасли прохожие и задержали его. Сейчас рецидивист находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Бездомный-рецидивист из Екатеринбурга пытался изнасиловать школьницу
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#Елизавета Зиборова#Дети#Проверка#Ребенок#Уголовное дело#Изнасилование#Девочка#Нападение#Происшествия#Свердловская область#Краснотурьинск
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