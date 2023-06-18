Пьяный свердловчанин изнасиловал восьмилетнюю девочку в Краснотурьинске

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
По приметам, нападавший плотного телосложения, ростом 165-170 сантиметров, возраст примерно около сорока, пишет Е1.
Известно, что свердловчанина быстро задержали. По факту происшествия проводится проверка. Дополнительные подробности в полиции и Следственном комитете не сообщают.
Напомним, 11 мая 2023 года в Екатеринбурге бездомный, ранее судимый за кражу и развратные действия, пытался изнасиловать школьницу. Девочку спасли прохожие и задержали его. Сейчас рецидивист находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело.