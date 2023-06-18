Пьяный свердловчанин изнасиловал восьмилетнюю девочку в Краснотурьинске

Напомним, 11 мая 2023 года в Екатеринбурге бездомный, ранее судимый за кражу и развратные действия, пытался изнасиловать школьницу. Девочку спасли прохожие и задержали его. Сейчас рецидивист находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело.