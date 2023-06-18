Режиссера ЦСД в Екатеринбурге вызвали в суд из-за выявленных нарушений в театре

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Из-за обнаруженных нарушений театр ждут судебное разбирательство и штраф. Об этом Бутаков сообщил в своем Telegram-канале try dno.
При этом режиссер отметил, что силовики, проводившие проверку, указали и объяснили все недочеты. Вскоре, по словам Бутакова, все будет исправлено.
Напомним, в Екатеринбурге на руководителя «Коляда-театр» Николая Коляду составили протокол за нарушения антитеррористической безопасности. Проверку силовики организовали из-за оставленного пакета в буфете, который проигнорировали сотрудники учрежедния.