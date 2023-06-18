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Режиссера ЦСД в Екатеринбурге вызвали в суд из-за выявленных нарушений в театре

18 июня 2023, 12:26
Фото: 1MI
Режиссера Центра современной драматургии Антона Бутакова вызвали в суд из-за того, что во время проверки учреждения были выявлены нарушения антитеррористической безопасности.

Из-за обнаруженных нарушений театр ждут судебное разбирательство и штраф. Об этом Бутаков сообщил в своем Telegram-канале try dno.

При этом режиссер отметил, что силовики, проводившие проверку, указали и объяснили все недочеты. Вскоре, по словам Бутакова, все будет исправлено.

Напомним, в Екатеринбурге на руководителя «Коляда-театр» Николая Коляду составили протокол за нарушения антитеррористической безопасности. Проверку силовики организовали из-за оставленного пакета в буфете, который проигнорировали сотрудники учрежедния.

На Николая Коляду составили протокол за нарушение антитеррористической безопасности
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#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Проверка#Силовики#Режиссер#Театр#Суд#Штраф#Нарушения#Общество#Елизавета Зиборова
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