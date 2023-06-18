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Posted 18 июня 2023, 08:46

Published 18 июня 2023, 08:46

Modified 18 июня 2023, 08:46

Updated 18 июня 2023, 08:46

Свадебную стрельбу в Екатеринбурге назвал нормой глава диаспоры таджиков

Свадебную стрельбу в Екатеринбурге назвал нормой глава диаспоры таджиков

18 июня 2023, 08:46
Фото: 1MI.
Инцидент со стрельбой из свадебного кортежа из Екатеринбурга прокомментировал глава Ассоциации национально-культурных объединений области и таджикской диаспоры Фарух Мирзоев.

Стрельба во время свадьбы — давняя традиция у южных людей. Когда раньше не было фейерверков — делали выстрелы, чтобы было ясно, что празднуется свадьба, объяснил Мирзоев Е1.

При этом Мирзоев отметил, что данный обычай в городах не приветствуется. Так, в Дагестане и Чечне «свадебная» стрельба запрещена. Также он добавил, что не знает тех людей из кортежа.

Напомним, участники праздника устроили стрельбу из кортежа 16 июня 2023 года на улице Челюскинцев. Местные жители жаловались на то, что из-за вереницы свадебных автомобилей на дороге возник затор.

Свадебный кортеж устроил стрельбу на улицах Екатеринбурга
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