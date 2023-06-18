Свадебную стрельбу в Екатеринбурге назвал нормой глава диаспоры таджиков

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:46
Стрельба во время свадьбы — давняя традиция у южных людей. Когда раньше не было фейерверков — делали выстрелы, чтобы было ясно, что празднуется свадьба, объяснил Мирзоев Е1.
При этом Мирзоев отметил, что данный обычай в городах не приветствуется. Так, в Дагестане и Чечне «свадебная» стрельба запрещена. Также он добавил, что не знает тех людей из кортежа.
Напомним, участники праздника устроили стрельбу из кортежа 16 июня 2023 года на улице Челюскинцев. Местные жители жаловались на то, что из-за вереницы свадебных автомобилей на дороге возник затор.