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Свадебную стрельбу в Екатеринбурге назвал нормой глава диаспоры таджиков

18 июня 2023, 08:46
Фото: 1MI
Инцидент со стрельбой из свадебного кортежа из Екатеринбурга прокомментировал глава Ассоциации национально-культурных объединений области и таджикской диаспоры Фарух Мирзоев.

Стрельба во время свадьбы — давняя традиция у южных людей. Когда раньше не было фейерверков — делали выстрелы, чтобы было ясно, что празднуется свадьба, объяснил Мирзоев Е1.

Видео: Telegram-канал "Злой Екатеринбург"

При этом Мирзоев отметил, что данный обычай в городах не приветствуется. Так, в Дагестане и Чечне «свадебная» стрельба запрещена. Также он добавил, что не знает тех людей из кортежа.

Напомним, участники праздника устроили стрельбу из кортежа 16 июня 2023 года на улице Челюскинцев. Местные жители жаловались на то, что из-за вереницы свадебных автомобилей на дороге возник затор.

Свадебный кортеж устроил стрельбу на улицах Екатеринбурга
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#Елизавета Зиборова#Инцидент#Стрельба#Кортеж#Традиция#Свадьба#Общество#Свердловская область#Екатеринбург#Видео
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