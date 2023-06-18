Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Свадебную стрельбу назвал нормальным явлением глава диаспоры таджиков. Инцидент со стрельбой из свадебного кортежа произошел в Екатеринбурге. Глава диаспоры сказал, что стрельба во время свадьбы — давняя традиция у южных людей.
Восьмилетнюю девочку изнасиловали в подъезде в Краснотурьинске. Это сделал пьяный местный житель, которого задержали по горячим следам. Преступление он совершил вечером 15 июня. В короткие сроки был составлен фоторобот злоумышленника, после чего его задержали.
Турист пострадал во время прыжка с тарзанки под Нижним Тагилом. Он пролетел и ударился об землю. В больнице пострадавшему диагностировали переломы тазобедренного сустава, пятки и позвоночника.
Подрядчика ищут для ремонта кровли и установки подсветки на фасаде ДК «Юбилейный». На работы администрация готова потратить 15,1 миллиона рублей. Работы нужно будет завершить к 10 сентября.
Автоматические пожарные системы заменят в школах № 77 и № 38. Работы завершат к началу сентября. Сразу несколько фирм заявились на тендеры. Начальная стоимость контрактов была снижена на с 8,6 до 6,9 миллиона рублей.