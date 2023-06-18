tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

Изображение материала

Турист сломал позвоночник под Тагилом, а в Краснотурьинске задержан педофил

18 июня 2023, 15:57
Фото: 1MI
Турист прыгнул с тарзанки и сломал позвоночник под Нижним Тагилом, а в Краснотурьинске задержан педофил. Рассказываем о самых резонансных событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за выходные 17–18 июня.

Свадебную стрельбу назвал нормальным явлением глава диаспоры таджиков. Инцидент со стрельбой из свадебного кортежа произошел в Екатеринбурге. Глава диаспоры сказал, что стрельба во время свадьбы — давняя традиция у южных людей.

Свадебную стрельбу в Екатеринбурге назвал нормой глава диаспоры таджиков
Узнать подробнее

Восьмилетнюю девочку изнасиловали в подъезде в Краснотурьинске. Это сделал пьяный местный житель, которого задержали по горячим следам. Преступление он совершил вечером 15 июня. В короткие сроки был составлен фоторобот злоумышленника, после чего его задержали.

Пьяный свердловчанин изнасиловал восьмилетнюю девочку в Краснотурьинске
Узнать подробнее

Турист пострадал во время прыжка с тарзанки под Нижним Тагилом. Он пролетел и ударился об землю. В больнице пострадавшему диагностировали переломы тазобедренного сустава, пятки и позвоночника.

Мужчина пострадал на тарзанке под Нижним Тагилом
Узнать подробнее

Подрядчика ищут для ремонта кровли и установки подсветки на фасаде ДК «Юбилейный». На работы администрация готова потратить 15,1 миллиона рублей. Работы нужно будет завершить к 10 сентября.

Архитектурная подсветка появится на фасаде ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Автоматические пожарные системы заменят в школах № 77 и № 38. Работы завершат к началу сентября. Сразу несколько фирм заявились на тендеры. Начальная стоимость контрактов была снижена на с 8,6 до 6,9 миллиона рублей.

Новые пожарные сигнализации оборудуют в двух школах Нижнего Тагила к учебному году
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Педофил#Тарзанка#Перелом позвоночника#Турист#Подрядчик#Пожарная сигнализация#Стрельба#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Свердловская область#Нижний Тагил#Екатеринбург
Подпишитесь
21 день и 75 раз дышали жители Нижнего Тагила выбросами с превышениями ПДК в мае
16 июня 10:44
Концерты, мероприятия и салют. Как пройдет День города в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:39
Заморозки и минусовая температура ожидаются в Свердловской области
Вчера, 09:58
Свадебную стрельбу в Екатеринбурге назвал нормой глава диаспоры таджиков
Сегодня, 08:46
Цены в Нижнем Тагиле и в Москве: за что тагильчане платят больше москвичей?
15 июня 05:24
В Нижнем Тагиле бензин дешевле, чем в Москве. Но богаче ли тагильчане, чем москвичи?
15 июня 05:25