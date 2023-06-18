Восьмилетнюю девочку изнасиловали в подъезде в Краснотурьинске. Это сделал пьяный местный житель, которого задержали по горячим следам. Преступление он совершил вечером 15 июня. В короткие сроки был составлен фоторобот злоумышленника, после чего его задержали.