14-летний подросток на автомобиле сбил ребенка-велосипедиста под Серовом

В отношении родителей 14-летнего мальчика и родителей одной из пассажирок составили административный протокол для привлечения к ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о том, чтобы привлечь к ответственности мать пострадавшего ребенка, так как он ехал по проезжей части.