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14-летний подросток на автомобиле сбил ребенка-велосипедиста под Серовом

19 июня 2023, 05:15
Фото: УГИБДД по Свердловской области
14-летний подросток, управляя автомобилем, сбил шестилетнего ребенка на велосипеде. ДТП произошло под Серовом в поселке Восточный днем 18 июня 2023 года.

Подросток, ехавший на иномарке Kia Ceed, в какой-то момент не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, сбил шестилетнего мальчика на велосипеде, который оказался под днищем автомобиля, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Чтобы достать пострадавшего ребенка из-под автомобиля, очевидцам пришлось поднимать транспорт. С переломом ребер и ушибом легких мальчика госпитализировали в больницу.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Позднее выяснилось, что иномарка принадлежит знакомому подростка. Владелец автомобиля ехал вместе с несовершеннолетним водителем. Также в салоне находились пассажирки 15 и 16 лет. Все находившиеся в автомобиле не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту происшествия проводится проверка.

В отношении родителей 14-летнего мальчика и родителей одной из пассажирок составили административный протокол для привлечения к ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о том, чтобы привлечь к ответственности мать пострадавшего ребенка, так как он ехал по проезжей части.

Напомним, 17 июня 2023 года под Нижним Тагилом из-за зайца в ДТП пострадали четверо человек, которые ехали в автомобиле.

Четверо человек пострадали в ДТП из-за зайца на трассе под Нижним Тагилом
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#Елизавета Зиборова#Велосипед#ДТП#Дети#Автомобиль#Ребенок#Водитель#ГИБДД#Административная ответственность#Происшествия#Свердловская область#Поселок
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