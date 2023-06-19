14-летний подросток на автомобиле сбил ребенка-велосипедиста под Серовом

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Подросток, ехавший на иномарке Kia Ceed, в какой-то момент не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, сбил шестилетнего мальчика на велосипеде, который оказался под днищем автомобиля, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
Чтобы достать пострадавшего ребенка из-под автомобиля, очевидцам пришлось поднимать транспорт. С переломом ребер и ушибом легких мальчика госпитализировали в больницу.
Позднее выяснилось, что иномарка принадлежит знакомому подростка. Владелец автомобиля ехал вместе с несовершеннолетним водителем. Также в салоне находились пассажирки 15 и 16 лет. Все находившиеся в автомобиле не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту происшествия проводится проверка.
В отношении родителей 14-летнего мальчика и родителей одной из пассажирок составили административный протокол для привлечения к ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о том, чтобы привлечь к ответственности мать пострадавшего ребенка, так как он ехал по проезжей части.
Напомним, 17 июня 2023 года под Нижним Тагилом из-за зайца в ДТП пострадали четверо человек, которые ехали в автомобиле.