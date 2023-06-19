301-летие Нижнего Тагила будут праздновать три дня

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Состоится торжество 11 августа в драматическом театре, а вечером пройдет концерт, пишут «Все новости».
В субботу в центре Нижнего Тагила будет развернуто семь площадок. На Лисьей горе пройдут гуляния, в парке Бондина — фольклорный праздник.
Состоятся и детские развлечения, а также концертная программа за «Современником». Имена знаменитостей, которые будут приглашены на праздник, пока не разглашаются.
Тем не менее известно, что в городе запланировано проведение шоу флайбордистов, а также салют. В воскресенье состоится фестиваль духовых оркестров — на пригласят коллективы из разных регионов страны.