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301-летие Нижнего Тагила будут праздновать три дня

19 июня 2023, 09:24
Фото: 1MI
301-й день рождения Нижний Тагил отметит на протяжении трех дней. Праздник продлится с 11 по 13 августа. Состоится шоу флайбордистов, фейерверк, концертная программа и многое другое.

Состоится торжество 11 августа в драматическом театре, а вечером пройдет концерт, пишут «Все новости».

В субботу в центре Нижнего Тагила будет развернуто семь площадок. На Лисьей горе пройдут гуляния, в парке Бондина — фольклорный праздник.

Состоятся и детские развлечения, а также концертная программа за «Современником». Имена знаменитостей, которые будут приглашены на праздник, пока не разглашаются.

Тем не менее известно, что в городе запланировано проведение шоу флайбордистов, а также салют. В воскресенье состоится фестиваль духовых оркестров — на пригласят коллективы из разных регионов страны.

Концерты, мероприятия и салют. Как пройдет День города в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Город#День города#Концерт#Программа#Общество
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