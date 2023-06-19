tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июня 2023, 04:00

Published 19 июня 2023, 04:00

Modified 21 июня 2023, 00:01

Updated 21 июня 2023, 00:01

«33 комода»: огромный ассортимент мебели для дома твоей мечты

«33 комода»: огромный ассортимент мебели для дома твоей мечты

19 июня 2023, 04:00
Фото: мебельмаркет «33 комода».
Вот уже две недели мебельмаркет «33 комода» работает в обновленном формате.

Магазин стал в два раза больше, следовательно, возможностей для выбора стало также значительно больше! Ведь любую мебель хочется перед покупкой увидеть вживую, тактильно оценить фактуру фасадов и легкость открывания механизмов, почувствовать удобную упругость мягкой мебели…

Фото: мебельмаркет «33 комода»

Среди множества представленной мебели каждый сможет найти для себя то, что придется по душе: гостиные, спальни, детские, прихожие, мягкая мебель, кухни готовые и по индивидуальному проекту, а также мебель для ванной комнаты. Просто невероятный выбор мебели для дома в одном месте! Сейчас не нужно ездить по городу, посещать множество различных магазинов. Достаточно просто приехать по адресу г. Нижний Тагил, Кулибина, д. 64, а уехать уже с покупкой-обновкой для своего дома!

Фото: мебельмаркет «33 комода»

Мебельмаркет «33 комода» известен, пожалуй, чуть ли не каждому жителю нашего города. Магазины работают с 2010 года. Необходимую помощь и консультацию оказывают грамотные продавцы-консультанты, регулярно проходящие специализированное обучение. А дополнительные сервисные услуги, доставка и сборка мебели, помогают получить от покупки только положительные эмоции. При покупке кухни по индивидуальному проекту также возможно воспользоваться услугами по бесплатному замеру и подготовке проекта, где сразу на компьютере можно будет увидеть кухню своей мечты. Качественная мебель с гарантией от производителя в различных стилевых и цветовых решениях — это именно то, чего хочется, когда понимаешь, что пора покупать мебель.

Фото: мебельмаркет «33 комода»

Но мало просто купить мебель. Ее еще необходимо укомплектовать бытовой техникой и другими вспомогательными аксессуарами. Так, свою будущую кухню здесь же, в «33 комода», можно будет дополнить стильной мойкой (в наличии каменные и стальные), смесителем, сифоном, фильтром для воды. В ассортименте есть даже бытовая техника: встраиваемая или отдельно стоящая, различных брендов — посудомоечные машины, варочные панели, в том числе индукционные, духовые шкафы, микроволновые печи, вытяжки, холодильники, стиральные машины, мелкая бытовая техника (чайники, блендеры, вентиляторы, увлажнители воздуха).

Фото: мебельмаркет «33 комода»

Отдельного внимания заслуживает зона ванной комнаты, где на экспозиции представлена не только мебель для этого помещения, но также можно будет выбрать ванну и душевую кабину, смесители и душевые стойки, раковины и сантехнические комплекты.

Но и это еще не все! Интерьер не будет выглядеть стилистически завершенным без таких предметов интерьера, как светильники (потолочные, настенные, люстры, бра) и домашний текстиль (пледы, покрывала, подушки, одеяла, постельное белье), выбор которых также вырос вместе с магазином в 2 раза. А сделать интерьер индивидуальным и неповторимым, действительно уютным, помогут электрокамины. Они станут центром притяжения всей семьи и гостей дома.

Фото: мебельмаркет «33 комода»

Несмотря на то, что магазин и выбор стали значительно больше, тем не менее, на выставке не всегда удается показать все разнообразие ассортимента. В полной мере ознакомиться со всеми моделями мебели и не только, можно на сайте 33komoda.ru. Совершить покупку, не выходя из дома, — новый тренд современности. А чтобы смело воплотить все свои интерьерные мечты без оглядки на финансы, помогут кредит и рассрочка с разнообразными программами от банков-партнеров.

Фото: мебельмаркет «33 комода»

Теперь выбор мебели в Нижнем Тагиле стал невероятно огромным, максимально удобным и комфортным. Ведь «33 комода» делает все, чтобы нам было уютно вместе.

Нижний Тагил, Кулибина, 64.

Фото: мебельмаркет «33 комода»

Реклама. Рекламодатель: ООО «Березка». https://33komoda.ru/?erid=LjN8KM8Py

#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Мебель#Бытовая техника#Магазин#Покупка#Интернет магазин#Интерьер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика