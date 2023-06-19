«33 комода»: огромный ассортимент мебели для дома твоей мечты

Мебельмаркет «33 комода» известен, пожалуй, чуть ли не каждому жителю нашего города. Магазины работают с 2010 года. Необходимую помощь и консультацию оказывают грамотные продавцы-консультанты, регулярно проходящие специализированное обучение. А дополнительные сервисные услуги, доставка и сборка мебели, помогают получить от покупки только положительные эмоции. При покупке кухни по индивидуальному проекту также возможно воспользоваться услугами по бесплатному замеру и подготовке проекта, где сразу на компьютере можно будет увидеть кухню своей мечты. Качественная мебель с гарантией от производителя в различных стилевых и цветовых решениях — это именно то, чего хочется, когда понимаешь, что пора покупать мебель.