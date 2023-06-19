Антон Кобяков выразил удовлетворенность итогами ПМЭФ

Как заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, за 26 лет своего существования Петербургский международный экономический форум стал полноценным институтом национального развития. Показатели участия и интерес к мероприятию в этом году достигли доковидного уровня. Это можно считать подтверждением восстановления международной деловой активности. За четыре дня участниками мероприятий ПМЭФ в реальном и виртуальном режимах стали более 17 тысяч делегатов из 130 стран мира.