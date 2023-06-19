Антон Кобяков выразил удовлетворенность итогами ПМЭФ

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
В качестве основной темы форума выбрали расширение деловых связей и развитие контактов с торговыми партнерами из стран СНГ, арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС — АСЕАН, Латинской Америки. Поддержка со стороны этих государств во многом обеспечила нашей стране возможность сохранять стабильность экономики, несмотря на беспрецедентные санкционные ограничения. На ПМЭФ-2023 речь зашла об организации нового пространства доверия, которое могло бы опираться на принципы равноправия и партнерства. Об этом пишет newia.
События форума ясно показали: в мире возник новый блок из стремящихся к суверенитету государств, и эти государства демонстрируют готовность налаживать взаимопонимание и сотрудничество по всему миру. Среди главных ожиданий от ПМЭФ-2023 упоминалось определение вектора международных, государственных, экономических и социальных задач на перспективу.
Как заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, за 26 лет своего существования Петербургский международный экономический форум стал полноценным институтом национального развития. Показатели участия и интерес к мероприятию в этом году достигли доковидного уровня. Это можно считать подтверждением восстановления международной деловой активности. За четыре дня участниками мероприятий ПМЭФ в реальном и виртуальном режимах стали более 17 тысяч делегатов из 130 стран мира.
Почетный статус страны-гостя в этом году присвоен Объединенным Арабским Эмиратам, делегацию которых возглавил президент Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян.
Форум в Санкт-Петербурге также посетили президенты Алжира, Армении, Южной Осетии, премьер-министр Кубы, более 150 высокопоставленных официальных лиц — руководители международных организаций и объединений, министры, главы диппредставительств.
Самые многочисленные делегации направили на форум ОАЭ, КНР, Индия, Мьянма, Казахстан, Куба и США. В работе форума приняли участие свыше шести тысяч представителей российского и иностранного бизнеса от более чем трех тысяч компаний из 75 стран.
Для освещения мероприятий форума аккредитацию получили почти четыре тысячи журналистов из России и других стран.
В качестве информационного партнера ПМЭФ-2023 выступил медиахолдинг 1MI.