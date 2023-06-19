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Автоугонщики в Свердловской области пытались продать машину на металлолом

19 июня 2023, 14:20
Фото: Е1
Злоумышленники пытались отдать на металлолом автомобиль Lada, который угнали в Полевском 16 июня 2023 года.

Хозяева машины спустя сутки нашли свой транспорт в плохом состоянии около металлоприема в Дегтярске, пишет Е1.

По словам владелицы Lada, автомобиль хотели сдать весь на запчасти. К тому моменту, как хозяева его нашли, в нем был только двигатель, который тоже собирались снять, но не успели. Потерпевшие предполагали, что автомобиль украли злоумышленники, приходящиеся друг другу родственниками, при этом только одна из банды совершеннолетняя.

В полиции по факту угона организована проверка. Старшая девушка, участвовавшая в угонах, рассказала сотрудникам полиции, что она рандомно высматривала пригодные для угона автомобили, а также о том, как она вскрывала транспорт и заводила его.

Фото: Е1

Однако следователь сделал вывод, что за рулем была не совершеннолетняя, а кто-то из угонщиков младше. Были задержаны двое подростков 16 и 17 лет, которые объяснили, почему решили совершить угон. По их словам, они решили угнать машину из Полевского, чтобы доехать домой в Дегтярск.

В ведомстве также отметили, что так как задержанные не достигли совершеннолетнего возраста, после того возбуждения дело передадут в СК. В металлоприеме редакции Е1 рассказали, что к ним действительно привозили Lada, но принимать они машину не стали.

Напомним, 11 мая 2023 года в Верхней Пышме был задержан молодой человек при попытке угона автомобиля. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Угонщика автомобиля задержали в Верхней Пышме
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Инцидент#Полиция#Проверка#Автомобиль#Уголовное дело#Угон#Подростки#Злоумышленники#Происшествия#Полевской
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