Автоугонщики в Свердловской области пытались продать машину на металлолом

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Хозяева машины спустя сутки нашли свой транспорт в плохом состоянии около металлоприема в Дегтярске, пишет Е1.
По словам владелицы Lada, автомобиль хотели сдать весь на запчасти. К тому моменту, как хозяева его нашли, в нем был только двигатель, который тоже собирались снять, но не успели. Потерпевшие предполагали, что автомобиль украли злоумышленники, приходящиеся друг другу родственниками, при этом только одна из банды совершеннолетняя.
В полиции по факту угона организована проверка. Старшая девушка, участвовавшая в угонах, рассказала сотрудникам полиции, что она рандомно высматривала пригодные для угона автомобили, а также о том, как она вскрывала транспорт и заводила его.
Однако следователь сделал вывод, что за рулем была не совершеннолетняя, а кто-то из угонщиков младше. Были задержаны двое подростков 16 и 17 лет, которые объяснили, почему решили совершить угон. По их словам, они решили угнать машину из Полевского, чтобы доехать домой в Дегтярск.
В ведомстве также отметили, что так как задержанные не достигли совершеннолетнего возраста, после того возбуждения дело передадут в СК. В металлоприеме редакции Е1 рассказали, что к ним действительно привозили Lada, но принимать они машину не стали.
Напомним, 11 мая 2023 года в Верхней Пышме был задержан молодой человек при попытке угона автомобиля. В отношении него было возбуждено уголовное дело.