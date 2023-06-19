Автоугонщики в Свердловской области пытались продать машину на металлолом

По словам владелицы Lada, автомобиль хотели сдать весь на запчасти. К тому моменту, как хозяева его нашли, в нем был только двигатель, который тоже собирались снять, но не успели. Потерпевшие предполагали, что автомобиль украли злоумышленники, приходящиеся друг другу родственниками, при этом только одна из банды совершеннолетняя.